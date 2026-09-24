Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên, người lao động

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà Tết Trung thu cho 46 trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên, người lao động thuộc Ban Công đoàn Các khu công nghiệp và công đoàn các xã: Trấn Yên, Lục Yên, Bảo Thắng, Yên Bình, Mậu A và phường Lào Cai.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, tặng quà trẻ em mồ côi là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn xã Trấn Yên.

Đây là những trường hợp có bố hoặc mẹ, hoặc cả bố và mẹ tử vong do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2024 và tai nạn lao động. Mỗi em được tặng 1 suất quà trị giá 300.000 đồng, từ nguồn “Quỹ Từ thiện Công đoàn tỉnh Lào Cai”.

Trong không khí rộn ràng của ngày Tết Trung thu, những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm, sự sẻ chia thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu đầm ấm, đủ đầy hơn.

Thông qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và gia đình của họ, nhất là với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và truyền thống chăm lo của tổ chức công đoàn.

Những phần quà thiết thực, ý nghĩa được Liên đoàn Lao động tỉnh trao tận tay các em nhỏ, giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Cũng trong dịp Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 3 phần quà cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Phú, Tằng Loỏng và Xuân Quang. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực, giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống.