Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” và “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tại 5 điểm trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Đoàn viên, người lao động mua sản phẩm tại các gian hàng giảm giá được tổ chức dịp Tết năm 2026.

5 điểm tổ chức gồm: Phường Phan Rang, phường Nha Trang, phường Đông Ninh Hòa, Cụm công nghiệp Trảng É 1 (Tổng Công ty Khánh Việt), Khu công nghiệp Suối Dầu. Mỗi điểm dự kiến tổ chức trong 2 ngày vào tháng 1-2027.

Trong khuôn khổ “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027”, ban tổ chức bố trí các gian hàng 0 đồng, không lợi nhuận và giảm giá, cung cấp hàng hóa thiết yếu bảo đảm chất lượng với giá ưu đãi. Tại các điểm phường Phan Rang, phường Nha Trang và phường Đông Ninh Hòa dự kiến có từ 15 đến 20 gian hàng mỗi điểm, kết hợp tư vấn pháp luật và sức khỏe cho người lao động. Khu công nghiệp Suối Dầu bố trí gian hàng 0 đồng. Tại Cụm công nghiệp Trảng É 1 có gian hàng 0 đồng và không lợi nhuận.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu và trao quà của tổ chức Công đoàn cùng các đơn vị đồng hành. Mỗi điểm dự kiến có khoảng 250 đoàn viên, người lao động được nhận quà. Trong khuôn khổ chương trình, hội thi “Hương vị Tết quê - Ấm tình Công đoàn” diễn ra tại Khu công nghiệp Suối Dầu và phường Đông Ninh Hòa, với các nội dung gói bánh chưng hoặc bánh tét, trang trí mâm cỗ Tết. Các điểm khác tổ chức hội thi hoặc trò chơi dân gian phù hợp, với ít nhất 2 nội dung, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Đối với chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp và công đoàn cơ sở lựa chọn địa điểm phù hợp tại 5 điểm tổ chức, ưu tiên nhà ăn doanh nghiệp. Chương trình chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người không có điều kiện về quê đón Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động tham gia các chương trình. Công đoàn cơ sở rà soát, lập danh sách đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, thiếu việc làm hoặc mất việc làm để xem xét hỗ trợ trước ngày 30-11-2026; đồng thời đăng ký gian hàng trước ngày 5-12-2026.

Các hoạt động phải được tổ chức công khai, minh bạch, tránh trùng lặp đối tượng thụ hưởng; bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường, góp phần để đoàn viên, người lao động đón Tết Đinh Mùi 2027 vui tươi, đầm ấm