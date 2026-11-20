Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Quyết định thành lập 4 công đoàn cơ sở trên địa bàn xã Gia Vân.

Dự chương trình có các đồng chí Tỉnh uỷ viên: Nguyễn Hải Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gia Vân.

Các đại biểu dự chương trình.

Mô hình 3V được xây dựng trên ba nội dung xuyên suốt: Vì người lao động; Vì tổ chức Công đoàn; Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ba nội dung có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới một mục tiêu chung: xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Tại Công ty TNHH Goryo Việt Nam, mô hình được thể hiện từ những việc làm gần gũi nhất như: Chăm lo bữa ăn ca bảo đảm chất lượng; tạo môi trường làm việc an toàn, xanh, sạch, đẹp; tổ chức đối thoại để người lao động được nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình; các hoạt động văn hóa, thể thao giúp người lao động gắn kết, sẻ chia; quan tâm, chung tay hỗ trợ kịp thời đối với những đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống; các không gian sinh hoạt chung như phòng đọc sách, báo, nhà tập đa năng trong doanh nghiệp được phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và xã Gia Vân trao biểu trưng mô hình hoạt động Công đoàn 3V cho Công ty TNHH Goryo Việt Nam.

Công ty TNHH Goryo Việt Nam là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình 3V. Mô hình được kỳ vọng trở thành điểm sáng trong đổi mới hoạt động công đoàn cơ sở, là địa chỉ để các công đoàn cơ sở khác tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm và từng bước nhân rộng trong tổ chức Công đoàn.

Mô hình cũng là hoạt động thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở hướng đến đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và xã Gia Vân tặng quà cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao Quyết định thành lập 4 công đoàn cơ sở trên địa bàn xã Gia Vân, trao 30 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tham quan khu vực sản xuất của doanh nghiệp và các công trình phúc lợi của Công ty TNHH Goryo Việt Nam.

Các đại biểu tham quan khu vực sản xuất của Công ty TNHH Goryo Việt Nam.