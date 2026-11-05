Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai ký kết phối hợp hoạt động với Công đoàn Công an nhân dân

Dự buổi lễ có đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quang cảnh lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Công đoàn Công an nhân dân với Liên đoàn Lao động 34 tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Mạnh Hùng (Liên đoàn Lao động tỉnh).

Chương trình phối hợp tập trung vào 5 nhóm nội dung: Chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động phong trào thi đua, hoạt động xã hội; trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo chương trình, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố phát huy vai trò nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Công đoàn Công an nhân dân tăng cường kết nối với các đơn vị chức năng trong lực lượng công an, phối hợp hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự theo quy định.

Các bên cũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong công nhân, người lao động; tổ chức các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định tại doanh nghiệp và địa bàn dân cư.

Các bên ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Mạnh Hùng (Liên đoàn Lao động tỉnh).

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp giữa tổ chức công đoàn với lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; vận động đoàn viên, người lao động tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tại Lào Cai, công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy trong đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn triển khai bằng nhiều hình thức. Trong năm 2026, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 602 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 51.003 lượt đoàn viên, người lao động tham gia; phối hợp tổ chức 54 hội nghị trực tiếp cho 7.300 lượt người, với kinh phí 542,4 triệu đồng.

Các cấp công đoàn cũng triển khai hơn 500 pa-nô, áp-phích tuyên truyền; vận động hơn 30.000 đoàn viên ký cam kết không tham gia, sử dụng, tàng trữ ma túy.

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tham gia ký kết chương trình phối hợp.

Cùng với tuyên truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh chú trọng phối hợp với người sử dụng lao động và lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa ma túy ngay từ cơ sở, nơi làm việc.

Trong năm 2026, các đơn vị đã phối hợp tổ chức kiểm tra, xét nghiệm ma túy cho 16.010 đoàn viên, người lao động tại 372 công đoàn cơ sở; duy trì 23 mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả, như: “Công đoàn đồng hành - vì đoàn viên, người lao động không ma túy”, “Doanh nghiệp không ma túy”, “Đoàn viên công đoàn nói không với ma túy”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Việc ký kết chương trình là cơ sở để Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tiếp tục tăng cường phối hợp với Ban Công đoàn Công an nhân dân và các lực lượng chức năng trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.