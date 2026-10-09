Liên đoàn Lao động tỉnh kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh và kết nối với các điểm cầu công đoàn xã, phường. Tham dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên đoàn Lao động tỉnh ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trong thời kỳ mới, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, cần cù, sáng tạo; ngày càng khẳng định vai trò trong gia đình, lao động, sản xuất, công tác và các hoạt động xã hội.

Các đại biểu ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đối với tổ chức Công đoàn, nữ đoàn viên, người lao động là lực lượng quan trọng, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương. Không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lao động, sản xuất, chị em còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động Công đoàn, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để chị em nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và cải thiện đời sống.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh truyền thông chuyên đề “Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới”.

Đại diện Công an tỉnh truyền thông chuyên đề “Nâng cao kỹ năng chủ động phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng”.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, nữ đoàn viên và người lao động được nghe lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đại diện Công an tỉnh truyền thông hai chuyên đề: “Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới” và “Nâng cao kỹ năng chủ động phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng”.

Thông qua các chuyên đề, nữ đoàn viên, người lao động được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản và tài sản; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống phát sinh trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nữ công theo hướng thiết thực, gần đoàn viên, sát cơ sở, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của lao động nữ.

Trong đó, các cấp Công đoàn cần chú trọng chăm lo nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ tại các khu công nghiệp; tạo điều kiện để phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, phát huy năng lực, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ trên môi trường mạng.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao áo dài tặng các công đoàn cơ sở thuộc Ban Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn xã Yên Bình.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai hoạt động “Áo dài yêu thương”, vận động, tiếp nhận áo dài để trao tặng các công đoàn cơ sở và nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 500 bộ áo dài, ước tính trị giá 75 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao áo dài tặng nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, 350 bộ áo dài được trao tặng các công đoàn cơ sở thuộc Ban Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn xã Yên Bình. Hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn, động viên nữ đoàn viên, người lao động; đồng thời lan tỏa giá trị, nét đẹp văn hóa của áo dài Việt Nam và tinh thần đoàn kết, tương trợ trong tổ chức Công đoàn.