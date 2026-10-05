Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa triển khai kế hoạch tuyên truyền về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch số 107, ngày 28-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10, ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh nắm bắt tình hình việc làm, đời sống người lao động tại Khu Công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội. Trong đó, chủ động tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức và quán triệt quan điểm kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế tỉnh, là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Đồng thời, kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đồng thuận, ủng hộ các chủ trương giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ các dự án trọng điểm, các khu công nghiệp, khu kinh tế, góp phần tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư; tăng cường triển khai hiệu quả Trang thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở... để tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 10, Kế hoạch số 107 và vận động đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án FDI.

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tham gia giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, chú trọng giám sát trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, bảo đảm tính công khai, minh bạch và không gây phiền hà, nhũng nhiễu; tham gia phản biện xã hội đối với các dự án, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án của HĐND và UBND tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi được yêu cầu. Ngoài ra, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động, nhất là tại các địa bàn triển khai các dự án FDI trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với chính quyền giải quyết hòa giải các tranh chấp, khiếu nại ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và an ninh, trật tự địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần thực hiện tốt vai trò cầu nối tích cực giữa người lao động, doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ...