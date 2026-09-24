Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao 550 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Trung thu

Trong 2 ngày 23 và 24-9, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 dành cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 450 suất quà cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp và công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được hỗ trợ là trẻ mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ; trẻ khuyết tật, đau ốm, bệnh tật; trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng phải điều trị dài ngày; trẻ có cha hoặc mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mất khả năng lao động; gia đình gặp biến cố hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các suất quà cũng được trao cho con đoàn viên, công nhân lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có thu nhập thấp và những trường hợp khó khăn khác do công đoàn cơ sở đề xuất, xác nhận.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trao thêm 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận.

Chương trình góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.