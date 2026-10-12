Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc mừng một số doanh nghiệp

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026), ngày 12 và 13-10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 4 đoàn đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn tỉnh gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành Du Long - Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc; Hội Doanh nhân tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận, xã Thuận Nam; Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm.

Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, tặng quà chúc mừng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành Du Long.

Ông Bùi Đăng Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, tặng quà chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Tại các đơn vị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được; tri ân những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoạt động công đoàn thời gian qua.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; quan tâm, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tăng cường gắn kết với người lao động và tổ chức công đoàn, tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp; chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Qua đó, tạo môi trường làm việc thuận lợi, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa người sử dụng lao động và người lao động, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng hành với doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và địa phương.