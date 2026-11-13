Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027, định hướng đến năm 2030

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027, định hướng đến năm 2030. Qua đó, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 28, ngày 8-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Chương trình hành động số 38, ngày 28-10-2026 và Chương trình hành động số 36, ngày 22-10-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong bối cảnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5% trở lên trong năm 2027, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ, kinh tế biển, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổ chức Công đoàn xác định chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động, quan hệ lao động và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung đổi mới tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động; đa dạng hóa hình thức trực tiếp, trên nền tảng số. Mạng lưới Truyền thông Công đoàn Khánh Hòa phấn đấu thành lập quý IV/2026, hoạt động từ năm 2027, tạo kênh thông tin hai chiều, nắm bắt tâm tư tại cơ sở. Đồng thời, nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng, ký kết, giám sát thỏa ước lao động tập thể, tập trung vào tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, thời giờ làm việc, an toàn, vệ sinh lao động, phúc lợi. Duy trì hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người lao động và “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói”. Chủ động tư vấn pháp luật, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm các loại cho người lao động.

Các cấp công đoàn tăng cường hỗ trợ đoàn viên khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc hoặc ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Các chương trình “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn”, “Tri ân người lao động” tiếp tục triển khai lan tỏa; kết nối đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu giá ưu đãi, quan tâm nhà ở, nhà trẻ, trường học, y tế cho công nhân. Công đoàn phối hợp doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng số, ngoại ngữ; phổ cập nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, nâng cao khả năng thích ứng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Năm 2027, mỗi công đoàn xã, phường phấn đấu xây dựng một mô hình doanh nghiệp xanh, công sở xanh - sạch - đẹp hoặc nơi làm việc không rác.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 - 2031 gắn với Cuộc vận động “3 tiết kiệm”, khuyến khích sáng kiến, nâng cao năng suất, thu nhập. Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng cán bộ am hiểu pháp luật, giỏi đối thoại, thương lượng; tham gia xây dựng chính sách, giám sát, phản biện xã hội, chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu…