Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa bàn giao mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Ngày 23-10, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa” cho gia đình bà Đỗ Thị Trung Giang, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Ngọc Trai Việt Nam (thường trú thôn Quảng Phước, xã Vạn Ninh) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí, tặng quà chúc mừng gia đình bà Đỗ Thị Trung Giang.

Căn nhà có diện tích 60m², tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Từ thiện Công đoàn Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Căn nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp gia đình bà Giang ổn định chỗ ở, giảm bớt khó khăn và yên tâm lao động, từng bước cải thiện cuộc sống.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa” là hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc.