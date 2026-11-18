Dự hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Tú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và đại diện các đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc thành lập công đoàn cơ sở tại 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần đầu tư Cao Việt, Công ty TNHH Bất động sản địa ốc Gia Hưng, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Việt, Công ty TNHH Một thành viên Nơi Phùng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Ngọc Tú đề nghị 4 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở sớm ổn định tổ chức, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Việc thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp góp phần mở rộng mạng lưới tổ chức công đoàn, tập hợp người lao động vào tổ chức; tạo điều kiện để đoàn viên được đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp.