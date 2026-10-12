Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng các đơn vị, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Đoàn công tác thăm, chúc mừng các công ty, doanh nghiệp: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, Công ty Xăng dầu, Công ty Điện lực Cao Bằng, Công ty TNHH Đông Dương, Công ty TNHH Motor Cao Bằng, Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng, Tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Tín, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tư Dung.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, tập thể Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Tại các đơn vị đến thăm, đoàn công tác chúc mừng đội ngũ doanh nhân, ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định thu nhập và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Thời gian tới, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường phối hợp với tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, hài hòa.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa người sử dụng lao động và người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp gắn với bảo đảm quyền lợi người lao động.