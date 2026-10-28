Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau ký kết chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành

Dự lễ có đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (hàng trên, thứ ba từ trái qua), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị dự lễ ký kết.

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh thông qua nội dung các quy chế, chương trình phối hợp và tiến hành ký kết với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lý Công Bắc, phát biểu tại buổi lễ về ý nghĩa của việc tăng cường phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với các sở, ban, ngành.

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được chú trọng. Các bên phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan; tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định.

Ông Huỳnh Văn Đậm, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, báo cáo quá trình xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp, làm cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Trần Yến Hoà trao đổi nội dung phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động.

Thông qua chương trình phối hợp, các đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường gắn kết giữa tổ chức Công đoàn với các cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao chất lượng chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và các sở, ban, ngành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, tăng cường trách nhiệm và thống nhất hành động vì quyền lợi đoàn viên, người lao động.