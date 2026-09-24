Liên đoàn Lao động tỉnh - Báo và Phát thanh, truyền hình ký kết quy chế tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2031

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Hà Ngọc Tú, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình; đại diện các phòng, ban chuyên môn của 2 đơn vị.

Đồng chí Hà Ngọc Tú, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại lễ ký kết. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('0133fc5624810010821570d98d9d2d4f')

Theo quy chế phối hợp, 2 đơn vị thống nhất công tác tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn và những hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong tỉnh; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục định kỳ trên các loại hình báo chí; tăng cường đăng tải, phát sóng trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn.

Nội dung tuyên truyền tập trung về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường các phóng sự chuyên đề về những hoạt động nổi bật của tổ chức công đoàn, như: chăm lo tết cho đoàn viên, tháng công nhân, phong trào thi đua lao động sản xuất, đối thoại với người lao động và các sự kiện lớn của tổ chức công đoàn; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động nguồn lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động...

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, 2 đơn vị trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung, hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, đa dạng hóa thông tin đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của đoàn viên, người lao động và khán giả; khuyến khích cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia cộng tác tin, bài, qua đó, góp phần phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động tại cơ sở.

Liên đoàn Lao động tỉnh và Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2031.

Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Báo và Phát thanh, truyền hình tiến hành ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2031.