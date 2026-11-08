Liên đoàn Lao động tỉnh: Ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 có chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết, vui Tết”.

Đoàn viên, người lao động mua hàng tại các gian hàng giảm giá do công đoàn tổ chức vào Tết năm 2026.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến tổ chức 20 đoàn thăm, tặng quà tại công đoàn cơ sở, với 1.300 suất. Mỗi suất từ tài chính công đoàn không quá 1,25 triệu đồng. Riêng nguồn Liên đoàn Lao động tỉnh cân đối, vận động, mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/suất qua chuyển khoản; khoảng 15% suất trao trực tiếp. Ưu tiên người mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, người dân tộc thiểu số và lao động vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó, 3 chương trình “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” và “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tổ chức tại 5 điểm: Phường Phan Rang, phường Nha Trang, phường Đông Ninh Hòa, Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt và khu công nghiệp. Chợ Tết cung cấp hàng thiết yếu giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, sản phẩm “0 đồng”, tư vấn pháp luật, sức khỏe. Số đoàn viên, NLĐ được chăm lo từ tài chính công đoàn chiếm 8% đến 12% tổng số đoàn viên đơn vị trực tiếp quản lý; khoảng 5% dành cho công chức, viên chức khó khăn và NLĐ tại nơi chưa đóng kinh phí công đoàn nhưng có tiềm năng phát triển tổ chức.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn quan tâm hỗ trợ NLĐ không về quê, thăm đơn vị trực Tết và người làm việc trong ngày nghỉ; tổ chức “Tết không xa nhà” tại khu nhà trọ, công trường, dự án. Đầu năm 2027, Công đoàn tỉnh tổ chức lễ xuất hành vươn khơi bám biển, chăm lo đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, động viên ngư dân khai thác thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, chủ quyền biển, đảo. Công đoàn sẽ chủ động đối thoại với doanh nghiệp về lịch nghỉ, trả lương, thưởng Tết, tiền lương tối thiểu vùng và chế độ làm thêm; giám sát tình trạng nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn; phòng ngừa tranh chấp, ngừng việc tập thể. Công đoàn nắm bắt tâm tư, tuyên truyền đón Xuân an toàn, trở lại làm việc đúng hạn...