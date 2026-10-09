Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh ra mắt Văn phòng Cụm khu công nghiệp số 5

Dự chương trình có đồng chí Thạch Văn Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo phường Yên Phong và đại diện một số công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Các đại biểu chúc mừng ra mắt Văn phòng đại diện Cụm khu công nghiệp số 5.

Cụm khu công nghiệp số 5 phụ trách 155 công đoàn cơ sở với hơn 86.000 đoàn viên tại các khu công nghiệp Yên Phong, Yên Phong mở rộng và Yên Phong II-C. Việc đưa Văn phòng cụm vào hoạt động nhằm tăng cường kết nối giữa Liên đoàn Lao động thành phố với các công đoàn cơ sở; hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Qua đó, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn và quan hệ lao động, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thạch Văn Chung đề nghị Văn phòng Cụm khu công nghiệp số 5 sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò đầu mối và chủ động phối hợp với các công đoàn cơ sở triển khai nhiệm vụ. Trong đó, cần tập trung chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán năm 2027, bảo đảm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế và phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp; kết hợp hỗ trợ vật chất với chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Các công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức hiệu quả chương trình “Tết Sum vầy”, hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình phúc lợi, mua sắm hàng hóa ưu đãi; thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ người lao động về quê đón Tết. Đồng thời, quan tâm những công nhân ở lại địa bàn trong dịp Tết, huy động sự chung tay của doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội để mở rộng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Các đơn vị chúc mừng ra mắt Văn phòng Cụm khu công nghiệp số 5.

Đồng chí lưu ý Văn phòng cụm phối hợp với doanh nghiệp nắm chắc tình hình việc làm, kế hoạch trả lương, thưởng và lịch nghỉ Tết; kịp thời phát hiện, phản ánh, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi người lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động trước, trong và sau Tết.

Việc ra mắt Văn phòng Cụm khu công nghiệp số 5 góp phần cụ thể hóa chủ trương hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, tăng cường phối hợp giữa tổ chức công đoàn với cấp ủy, chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, củng cố niềm tin và tăng cường sự gắn bó của đoàn viên với tổ chức công đoàn.