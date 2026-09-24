Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh: Công bố quyết định đổi tên và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đến dự có các đồng chí: Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và doanh nghiệp.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu (ngoài cùng bên phải) trao Quyết định về tên gọi mới của tổ chức công đoàn thành phố Bắc Ninh cho đồng chí Thạch Văn Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu chúc mừng thành phố Bắc Ninh, chúc mừng Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh với vị trí, tầm vóc và yêu cầu phát triển mới. Đồng chí nhấn mạnh, sự kiện Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Thành quả đó là sự đóng góp của nhiều thế hệ, trong đó có những đóng góp rất quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động. Bằng bàn tay, khối óc, mồ hôi và công sức của mình, người lao động đã góp phần tạo nên những thành quả phát triển của Bắc Ninh hôm nay.

Đồng chí Trần Huy Phương (thứ năm, từ phải sang) và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh.

Thời gian qua, đặc biệt sau khi thực hiện việc sắp xếp, hợp nhất tổ chức, Công đoàn Bắc Ninh mới đã kế thừa và phát huy truyền thống của Công đoàn Bắc Ninh, Bắc Giang trước đây; đồng thời triển khai nhiều hoạt động phong phú, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Đồng chí đánh giá cao những mô hình mới, cách làm sáng tạo, thiết thực mà tổ chức công đoàn đã triển khai. Qua đó cho thấy sự chủ động, linh hoạt của đội ngũ cán bộ công đoàn trước yêu cầu mới.

Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi sáng tác video ngắn với chủ đề “Công đoàn Bắc Ninh - Điểm tựa tin cậy của người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Từ một đơn vị cấp tỉnh trở thành tổ chức công đoàn của thành phố là sự thay đổi về chất, đòi hỏi tư duy, tầm nhìn và phương pháp hoạt động phải thay đổi tương xứng. Vì vậy, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ công đoàn cần đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn, chủ động thích ứng với sự phát triển nhanh và những vấn đề mới phát sinh. Đặc biệt, cần thực hành tốt phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, coi trọng hiệu quả và gần gũi với người lao động.

Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở. Quan tâm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là bồi dưỡng về kỹ năng, năng lực đối thoại, thương lượng, biết lắng nghe và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn hoạt động công đoàn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các phong trào cần hướng vào những nhiệm vụ cụ thể, khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu và lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh phát động cuộc thi sáng tác video ngắn với chủ đề “Công đoàn Bắc Ninh - Điểm tựa tin cậy của người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp”. Các tác phẩm tập trung phản ánh hoạt động đối thoại, thương lượng, chăm lo đời sống; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; những sáng kiến, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và sự đồng hành giữa công đoàn với doanh nghiệp… Theo kế hoạch, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 - 30/11/2026; chấm thi và bình chọn trực tuyến từ 1/12/2026 đến 20/1/2027. Video dự thi có thời lượng từ 60 - 180 giây, độ phân giải tối thiểu 1080p và có phụ đề tiếng Việt.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng 44 tập thể, 123 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025; trao giải cuộc thi ảnh “Hạnh phúc gia đình” trong đoàn viên, người lao động Bắc Ninh năm 2026 với 1 giải tập thể và 67 giải cá nhân (trong đó có 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.