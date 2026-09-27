Liên đoàn Bóng đá Việt Nam làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Các đại biểu tham gia chương trình làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Hồ Tiến Thiệu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch LĐBĐ tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh phát biểu trong chương trình làm việc

Tại chương trình, đại diện LĐBĐ tỉnh đã báo cáo nhanh tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả phát triển phong trào bóng đá trên địa bàn. Những năm qua, phong trào bóng đá trên địa bàn tỉnh được duy trì, phát triển rộng khắp với nhiều giải đấu được tổ chức thường xuyên dành cho các nhóm đối tượng, lứa tuổi.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu trong chương trình làm việc

Đáng chú ý, phong trào bóng đá thiếu niên, nhi đồng của tỉnh có bước phát triển mạnh. Năm 2025, giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng các lớp thể thao hè thu hút 54 đội, gần 800 em ở lứa tuổi từ U9 đến U14 tham gia; năm 2026 tăng lên 84 đội, với 1.520 em từ lứa tuổi U8 đến U15. Đặc biệt, đội U11 của tỉnh lần đầu tiên giành Huy chương Đồng tại giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2025.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu trong chương trình làm việc

Cùng với phát triển phong trào, tổ chức liên đoàn từng bước được củng cố. Hiện nay, liên đoàn có 23 câu lạc bộ (CLB) trực thuộc. Cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu tiếp tục được đầu tư với gần 250 sân bóng đá tại các xã, phường, thị trấn.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá tỉnh đề xuất ý kiến trong chương trình làm việc

Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh với sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các câu lạc bộ; tổng số tiền đóng góp của 23 CLB trong nhiệm kỳ đạt hơn 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, LĐBĐ tỉnh cũng tăng cường giao lưu bóng đá với Quảng Tây, Trung Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và đối ngoại Nhân dân.

Đại diện Câu lạc bộ thành viên trực thuộc Liên đoàn Bóng đá tỉnh đề xuất ý kiến tại chương trình làm việc

Đối với công tác đào tạo bóng đá trẻ, LĐBĐ tỉnh đã triển khai các lớp năng khiếu U10, U11, U12 với 76 em. Một số cầu thủ trẻ của tỉnh được tạo điều kiện tập luyện tại các CLB, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp trong nước.

Thành viên đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát biểu trong chương trình làm việc

Cũng trong chương trình, các đại biểu cùng thành viên đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận làm rõ hơn các kết quả đạt được và khó khăn trong thực tiễn hoạt động của LĐBĐ tỉnh, chủ yếu liên quan đến cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động; công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho huấn luyện viên, trọng tài…

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát biểu trong chương trình làm việc

Phát biểu trong chương trình làm việc, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả LĐBĐ tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự phát triển của phong trào bóng đá cộng đồng; bóng đá thiếu niên, nhi đồng.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam đề nghị LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xây dựng chiến lược, lộ trình phát triển bóng đá bài bản, chú trọng đào tạo trẻ; phát hiện, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên.

Ông cũng khẳng định, LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, cử chuyên gia hỗ trợ LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn về chuyên môn, đào tạo và tổ chức hoạt động.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam mong muốn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, vận dụng các cơ chế, chính sách phù hợp để tạo nguồn lực và sức bật cho bóng đá; nghiên cứu xây dựng CLB bóng đá chuyên nghiệp.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao biển kinh phí hỗ trợ cho Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn

Nhân dịp này, LĐBĐ Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác hành chính, văn phòng năm 2026 cho LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn.