Tại lễ trao giải AFC Awards Bangkok 2026 diễn ra tối 19-11 ở Nhà hát Aksra Theatre King Power (Bangkok, Thái Lan), LĐBĐ Thái Lan tiếp tục được LĐBĐ châu Á (AFC) trao danh hiệu LĐBĐ thành viên xuất sắc nhất năm ở cấp độ Diamond.

Trong khi đó, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tiếp tục được vinh danh ở hạng mục dành cho tổ chức bóng đá khu vực.

Theo công bố của LĐBĐ Thái Lan, đây là năm thứ ba liên tiếp bóng đá Thái Lan giành giải thưởng này, sau các lần đăng quang vào năm 2024 tại Hàn Quốc và năm 2025 tại Saudi Arabia.

Thành tích trên cũng đưa Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á giành danh hiệu Diamond trong 3 năm liên tiếp.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Madam Pang và cúp Liên đoàn thành viên xuất sắc nhất năm của AFC (hạng mục Kim cương). Ảnh: LĐBĐ Thái Lan

Ở kỳ trao giải năm nay, LĐBĐ Thái Lan cạnh tranh với 2 ứng viên khác là LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Trung Quốc. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang), đại diện tổ chức này nhận giải.

Giải thưởng LĐBĐ thành viên xuất sắc nhất năm được AFC chia thành 4 cấp độ, căn cứ theo thứ hạng của các liên đoàn thành viên tại châu Á.

Cụ thể, hạng Bạch kim dành cho nhóm xếp hạng 1-12; Kim cương dành cho nhóm 13-24; Vàng dành cho nhóm 25-36 và Ruby dành cho nhóm 37-47.

Việc xét giải dựa trên những đóng góp của các liên đoàn đối với sự phát triển bóng đá, bao gồm hoạt động chuyên môn, tổ chức thi đấu và công tác quản lý, phát triển phong trào.

Ở hạng mục Liên đoàn Bóng đá khu vực xuất sắc nhất năm, AFF tiếp tục được AFC trao giải lần thứ hai liên tiếp.

Trong giai đoạn xét thưởng, tổ chức này đã triển khai 10 giải đấu thuộc nhiều cấp độ và nội dung, từ bóng đá đội tuyển, câu lạc bộ, bóng đá trẻ, bóng đá nữ đến bóng đá bãi biển và futsal.

Đáng chú ý, AFF lần đầu tổ chức Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á.

AFC Awards là sự kiện thường niên nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các cá nhân và tổ chức đối với sự phát triển bóng đá châu Á. Lễ trao giải năm 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 30 của sự kiện này.

Ngoài Thái Lan, các giải thưởng ở những cấp độ còn lại lần lượt thuộc về Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (Bạch kim), Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (Vàng) và Liên đoàn Bóng đá Bangladesh (Ruby). Đây là lần đầu tiên Ấn Độ giành danh hiệu Gold, trong khi Bangladesh lần đầu được vinh danh ở cấp độ Ruby. Tại các hạng mục cá nhân, thủ môn Alireza Beiranvand (Iran) giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm, trong khi Kim Kyong Yong (CHDCND Triều Tiên) được vinh danh ở hạng mục nữ. Muhammad Osamanmusa (Thái Lan) nhận giải Cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm. Hai danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm lần lượt thuộc về Go Kuroda (Nhật Bản) ở bóng đá nam và Marziyeh Jafari (Iran) ở bóng đá nữ.