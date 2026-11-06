Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tập trung thúc đẩy công tác đào tạo trẻ, mở rộng truyền thông và chuyển đổi số

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Ban Thường vụ Liên đoàn nhiệm kỳ VII (2024-2029) chúc mừng đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, được tín nhiệm bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong 9 tháng đầu năm, Liên đoàn tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa Ban Thường vụ, các Ban chuyên môn và Văn phòng; từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành hoạt động. Liên đoàn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tốt các giải đấu theo kế hoạch trong hệ thống thi đấu quốc gia năm 2026, bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn, điều lệ và công tác tổ chức.

Các giải đã tổ chức có: Giải vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026; Giải bóng bàn các Cây vợt xuất sắc Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng Quốc gia năm 2026, Giải bóng bàn các Đội mạnh Quốc gia năm 2026; hỗ trợ Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức Giải Vô địch bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, tham gia một số giải thi đấu khu vực và quốc tế…

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ VII (2024-2029). (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong tháng 10 vừa qua, Liên đoàn đã tổ chức thành công Giải Vô địch bóng bàn các Câu lạc bộ Quốc gia năm 2026 tại Đắk Lắk và đến tháng 12 tới sẽ là Giải bóng bàn các Cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2026 tại Cao Bằng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Liên đoàn vẫn còn một số hạn chế như: Nguồn lực tài chính chưa ổn định; công tác xã hội hóa chưa tương xứng với yêu cầu; hoạt động của một số ban chuyên môn chưa thực sự đồng đều; công tác phát triển hội viên, đào tạo trọng tài và huấn luyện viên cần được quan tâm hơn.

Trước mắt, Liên đoàn sẽ tập trung kiện toàn lại các ban chuyên môn, tập trung vào công tác truyền thông, đồng thời ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng bàn phong trào thi đấu đỉnh cao trong cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã thảo luận về phương hướng nhiệm vụ năm 2027, tiếp tục triển khai các mục tiêu phát triển bóng bàn Việt Nam đã đề ra trong nhiệm kỳ VII, hướng tới nâng cao chất lượng thi đấu thành tích cao và chuẩn bị lực lượng cho chu kỳ Olympic tiếp theo. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên đoàn cũng xác định nhiệm vụ quan trọng và mang tính chiến lược là đào tạo lực lượng vận động viên trẻ, trong đó tập trung đầu tư nhóm vận động viên U13-U17 có triển vọng; xây dựng kế hoạch tập huấn dài hạn, kết hợp trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực, kỹ chiến thuật và tâm lý thi đấu.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về phương hướng hoạt động của Liên đoàn trong năm 2027, trong đó tập trung vào công tác đào tạo trẻ, truyền thông và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cũng tại hội nghị, để kiện toàn bộ máy nhân sự, củng cố hoạt động của liên đoàn trong thời gian tới nhằm thúc đẩy phát triển bộ môn bóng bàn, theo đề cử của lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Ban Chấp hành Liên đoàn khóa VII (nhiệm kỳ 2024-2029) đã tổ chức bầu bổ sung đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, vào Thường vụ Ban Chấp hành Liên đoàn, giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Ông Phan Anh Tuấn, phụ trách bộ môn bóng bàn Cục Thể dục thể thao Việt Nam, cũng được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ của Liên đoàn.