Lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam trao thưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam (Ảnh: VTTF).

Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 tại Kuala Lumpur (Malaysia) với sự tham dự của các đội tuyển bóng bàn trong khu vực, trong đó có những đội tuyển mạnh của khu vực như: Malaysia, Thái Lan, Singapore, tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam có 10 vận động viên dự giải, đoạt 5 huy chương, trong đó có: 1 HCV đồng đội nam (Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa), 1 HCV đơn nam của Nguyễn Anh Tú; 1 HCB đôi nam của cặp Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Anh Tú, 1 HCĐ đơn nữ của Mai Hoàng Mỹ Trang, 1 HCĐ đôi nữ của Trần Mai Ngọc – Hoàng Trà My.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phát biểu tại lễ trao thưởng (Ảnh: VTTF).

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ khen ngợi sự cố gắng tập luyện, vượt khó và quyết tâm thi đấu của tập thể đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại giải đấu. Thành tích của đội tuyển và các cá nhân vận động viên đã mang vinh quang về cho Tổ quốc với những tấm huy chương vàng, bạc, đồng. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện để đội tuyển có cơ hội cọ xát, tập huấn quốc tế nhằm chuẩn bị tốt cho mục tiêu cạnh tranh huy chương tại SEA Games 34 - 2027.

Ông Nguyễn Xuân Vũ cũng cho biết, ghi nhận thành tích và động viên tập thể đội tuyển và cá nhân các vận động viên, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã quyết định trao thưởng toàn đội với tổng số tiền 400 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Liên đoàn và các nguồn xã hội hóa. Trong đó, riêng cá nhân ông Nguyễn Xuân Vũ và ông Tống Đức Thuận – Phó Chủ tịch Liên đoàn tặng mỗi HCV 80 triệu đồng, HCB là 50 triệu đồng và mỗi HCĐ 30 triệu đồng.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam Vũ Văn Trung cảm ơn sự động viên kịp thời của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, sự quan tâm của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, hứa toàn đội sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ thi đấu thời gian tới (Ảnh: VTTF).

Thành tích của đội tuyển và các cá nhân vận động viên đã mang vinh quang về cho Tổ quốc với những tấm huy chương vàng, bạc, đồng. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện để đội tuyển có cơ hội cọ xát, tập huấn quốc tế nhằm chuẩn bị tốt cho mục tiêu cạnh tranh huy chương tại SEA Games 34 - 2027. Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam Vũ Văn Trung đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và các cấp lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển có được thành tích tốt nhất. Sự khen thưởng kịp thời của Liên đoàn là động lực để tập thể đội tuyển tiếp tục phấn đấu cho các giải đấu thời gian tới, hoàn thành tốt nhiệm vụ Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn giao phó.

Niềm vui chiến thắng của các vận động viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 (Ảnh:VTTF).

Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 là chương trình thi đấu quốc tế duy nhất của đội tuyển bóng bàn Việt Nam trong năm nay. Cùng với kết quả tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 (bộ môn bóng bàn thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026), kết quả tại giải vô địch khu vực là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện đội tuyển đánh giá phong độ, năng lực chuyên môn và khả năng cạnh tranh của từng vận động viên.

Những thành tích nêu trên cũng tạo cơ sở để Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam xây dựng kế hoạch tập huấn, chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 34 và vòng loại Olympic 2028 khu vực Đông Nam Á trong năm 2027.