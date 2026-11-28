Nhân dịp tham dự Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào Samland Phankhavong đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ, thống nhất chủ trương hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng bàn hai nước.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào Samland Phankhavong (phải) gặp Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ. Ảnh: Bóng bàn Việt Nam.

Tại cuộc gặp, ông Samland Phankhavong cho biết, chuyến thi đấu của đội tuyển Lào tại giải bóng bàn ở Hà Nội có ý nghĩa thiết thực về chuyên môn, giúp các vận động viên được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, bóng bàn Lào hiện vẫn thiếu cơ hội thi đấu ở môi trường có mặt bằng chuyên môn cao. Vì vậy, Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ bày tỏ vui mừng trước đề nghị hợp tác của phía Lào, đồng thời khẳng định Liên đoàn sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp để cùng phát triển phong trào và nâng cao trình độ bóng bàn hai nước.

Theo định hướng được lãnh đạo hai Liên đoàn thống nhất, phía Việt Nam sẽ hỗ trợ đội tuyển Lào tập huấn tại Việt Nam, trước mắt hướng tới quá trình chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng dự kiến cử đội tuyển sang Lào thi đấu giao lưu, đồng thời hỗ trợ đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên trẻ nhằm góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức của bóng bàn nước bạn. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng sẽ làm cầu nối để các vận động viên Lào có thể tập huấn tại nhiều thời điểm khác nhau ở các trung tâm bóng bàn mạnh của cả nước.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức (thứ ba từ trái sang) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào Samland Phankhavong (thứ tư từ trái sang) cùng các thành viên đội tuyển Lào dự Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026.. Ảnh: Ngọc Tú.

Ở chiều ngược lại, Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào sẽ chuẩn bị điều kiện đón đội tuyển Việt Nam sang tập huấn, thi đấu giao lưu. Phía Lào cũng dự kiến đăng cai một vòng đấu thuộc hệ thống thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp thế giới (WTT) vào năm 2027 và sẽ mời Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cử vận động viên tham dự. Đây được xem là cơ hội để các tay vợt hai nước tăng cường cọ xát, tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Liên đoàn cũng thống nhất tổ chức một hội thảo trong năm 2027, dự kiến tại tại Lào, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp phát triển bóng bàn hai nước ở cả mảng phong trào cũng như chuyên nghiệp.

Tay vợt Anane Vongsa của đội tuyển Lào thi đấu tại Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026. Ảnh: Ngọc Tú.

Tại Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026, đội tuyển Lào có 3 vận động viên tham gia tranh tài nhưng không vượt qua vòng bảng nội dung đồng đội nam nâng cao. Kết quả này một phần đến từ việc trong đội hình đội tuyển Lào dự giải không có tay vợt số 1 Johan Hagberg – vừa vô địch đơn nam Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng năm 2026 ở thành phố Hồ Chí Minh, do bị chấn thương.

Dù chưa đạt kết quả nổi bật về thành tích, chuyến thi đấu đã mở ra cơ hội giao lưu, kết nối và đặt nền móng cho những hoạt động hợp tác thiết thực giữa hai Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Lào, cũng như giữa Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào với Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội trong thời gian tới.