Quang cảnh Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine tại trụ sở Liên đoàn ở thủ đô Cairo, Ai Cập. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Tham dự sự kiện có Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil Fahmy, cùng đông đảo đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao của các nước Arab và Đoàn Ngoại giao tại Ai Cập.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil Fahmy tái khẳng định sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine vì tự do, quyền tự quyết và thành lập Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước.

Trước đó, nhân dịp Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 23/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện tới lãnh đạo Liên hợp quốc và Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas.

Trong bức điện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, khó khăn nhân đạo của nhân dân Palestine; nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước; Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, đồng thời phối hợp Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế hỗ trợ tái thiết, ổn định cuộc sống cho người dân Palestine.

Năm 1977, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 32/40 B, chọn ngày 29/11 hằng năm là Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine, gắn với sự kiện cơ quan này thông qua Nghị quyết 181 về kế hoạch phân chia Palestine ngày 29/11/1947.

Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza vẫn hết sức nghiêm trọng, căng thẳng tiếp diễn tại Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, trong khi những nỗ lực nhằm hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.