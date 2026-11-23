Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói TV-02 về khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và lập hồ sơ mời thầu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Liên danh gồm 8 doanh nghiệp Việt, Hàn, Pháp trúng gói thầu TV-02 trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Liên danh trúng thầu gồm 8 doanh nghiệp, do SYSTRA của Pháp đứng đầu. Ba thành viên Hàn Quốc là Sambo Engineering, Yooshin Engineering Corporation và Korea National Railway (KNR).

Bốn doanh nghiệp Việt Nam gồm Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty Tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Sau khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án Thăng Long và liên danh sẽ tiến hành đàm phán, làm cơ sở ký hợp đồng thực hiện.

Gói TV-02 là khâu quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đơn vị tư vấn có nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá các phương án công nghệ, đầu tư, tài chính và hiệu quả kinh tế của dự án.

Để hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đấu thầu, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc đã cử một đoàn công tác tới Việt Nam vào tháng 6/2026. Sau đó, Hàn Quốc tiếp tục có nhiều chuyến đi khác đến Việt Nam nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương.

Việc liên danh có sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc giành được hợp đồng lần này được phía Seoul đánh giá là kết quả của quá trình thúc đẩy hợp tác liên chính phủ, đồng thời mở ra cơ hội để ngành công nghiệp đường sắt Hàn Quốc gia tăng sự hiện diện tại các dự án hạ tầng quy mô lớn ở nước ngoài.

Giới phân tích hạ tầng đánh giá đây là cột mốc mang tính bước ngoặt của dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Việc kết hợp năng lực am hiểu địa hình, tiêu chuẩn pháp lý trong nước của doanh nghiệp Việt Nam với công nghệ đường sắt tốc độ cao hàng đầu thế giới từ Pháp và Hàn Quốc sẽ giúp tối ưu hóa phương án hướng tuyến, kết cấu hạ tầng và giải pháp kỹ thuật trước khi bước vào giai đoạn đấu thầu xây lắp đại trà.

Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng việc giành được hợp đồng này không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp trong liên danh này mặc nhiên được chỉ định thực hiện các gói thầu xây lắp hạ tầng, cung cấp đoàn tàu hoặc vận hành hay khai thác sau này. Các hạng mục thi công và thiết bị vẫn sẽ được tổ chức đấu thầu cạnh tranh minh bạch theo quy định.