Liên danh Trường Hải - Sơn Hải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Thi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, liên danh nhà đầu tư kiến nghị điều chỉnh 3 nội dung của Quyết định số 1045/QĐ-TTg (ngày 6-9-2022) của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Cụ thể, về phạm vi đầu tư, điều chỉnh tổng chiều dài tuyến từ 60,1km lên hơn 60,2km, trong đó, điểm đầu dự án tại Km0+000, giao với quốc lộ 1 tại Km1829+500, trùng với điểm cuối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai; điểm cuối dự án tại Km60+243,83 (qua vị trí giao cắt với quốc lộ 20 tại Km69+400), xã Phú Lâm, thành phố Đồng Nai (kết nối với cao tốc Bảo Lộc - Tân Phú).

Điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư dự án từ hơn 8,3 ngàn tỷ đồng lên hơn 10,7 ngàn tỷ đồng. Trong đó, phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp tăng từ hơn 7 ngàn tỷ đồng lên hơn 9,3 ngàn tỷ đồng; phần vốn nhà nước tham gia trong dự án tăng từ 1,3 ngàn tỷ đồng lên hơn 1,4 ngàn tỷ đồng.

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2025 thành thời gian chuẩn bị đầu tư từ năm 2021-2024, thời gian thực hiện dự án từ năm 2024, cơ bản hoàn thành vào quý II-2028, đưa vào khai thác vận hành từ quý III-2028.

Theo liên danh nhà đầu tư, việc điều chỉnh phạm vi đầu tư dự án là do phải cập nhật chiều dài tuyến theo báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt và cập nhật các địa danh hành chính hiện hành.

Đối với đề xuất tăng tổng mức đầu tư sơ bộ, theo giải thích của liên danh nhà đầu tư, lý do chính dẫn đến việc tăng vốn là dự án được đề xuất cập nhật lên quy mô đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh, thay vì áp dụng phương án phân kỳ đầu tư như trước đây. Bên cạnh đó, dự án cũng điều chỉnh quy mô thiết kế tại một số vị trí giao cắt và nút giao Tân Phú tại Km57+700 nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thực tế, đảm bảo tính kết nối giao thông đồng bộ sau khi công trình đưa vào sử dụng theo yêu cầu của địa phương.

Về tiến độ, do bổ sung các thủ tục nâng cấp lên quy mô hoàn chỉnh, thời gian thực hiện dự án được đề nghị tính từ năm 2024, dự kiến cơ bản hoàn thành vào quý II-2028 và đưa vào khai thác, vận hành từ quý III-2028.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Dự án được triển khai đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 20. Đồng thời, hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn giao thông và tốc độ cao trên hành lang vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - Dầu Giây - Liên Khương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Bên cạnh đó, tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Dự án đã được khởi công xây dựng vào tháng 8-2025.