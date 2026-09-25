Liên danh 5 nhà thầu trúng gói thầu gần 1.300 tỷ đồng tại Vành đai 4 TP.HCM

Ngày 25/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói XL01, thi công xây dựng công trình thuộc dự án thành phần 1-3, đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, dự án Vành đai 4 TP.HCM.

Phối cảnh dự án Vành đai 4 TP.HCM.

Gói thầu có giá dự toán hơn 1.292,66 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Liên danh dự án đường Vành đai 4 TP.HCM gồm: Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Đông Hải, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thi công xây dựng cầu đường Hồng An, Công ty TNHH Đầu tư - xây dựng Nguyên Cát và Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Phúc Tiến trúng thầu với giá 1.289,99 tỷ đồng.

Giá trúng thầu thấp hơn khoảng 2,67 tỷ đồng so với dự toán. Thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày, tính từ khi chủ đầu tư thông báo khởi công đến khi hoàn thành, nghiệm thu toàn bộ công việc.

Dự án thành phần 1-3 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận TP.HCM. Theo phương án được phê duyệt, dự án thu hồi hơn 204ha đất tại hai xã Tân An Hội và Nhuận Đức, ảnh hưởng khoảng 1.495 trường hợp. Các địa phương đang thực hiện chi trả bồi thường.

Khoảng 249 hộ dân thuộc diện tái định cư được bố trí tại khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Ngoài dự án thành phần 1-3, phần Vành đai 4 qua TP.HCM còn có các dự án thành phần liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên.

Cụ thể, dự án thành phần 1-1, đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, có tổng mức đầu tư khoảng 4.289 tỷ đồng. Dự án thu hồi khoảng 193,96ha đất, ảnh hưởng khoảng 1.004 trường hợp tại phường Tân Thành và các xã Châu Pha, Châu Đức. Đến nay, khoảng 284 trường hợp đủ điều kiện tái định cư đã được UBND TP.HCM phân bổ suất.

Dự án thành phần 1-5, đoạn từ ranh giới với Tây Ninh đến Cảng Hiệp Phước, có tổng mức đầu tư khoảng 1.740 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và thu hồi khoảng 39,92ha đất.

Vành đai 4 dài khoảng 207km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sau điều chỉnh địa giới hành chính. Riêng đoạn qua TP.HCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu dài gần 83km, tăng đáng kể so với khoảng 17km trước đây.

Tuyến đường đang được triển khai, dự kiến hoàn thành năm 2028, được kỳ vọng tăng kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Tây Ninh, các khu kinh tế trọng điểm, cảng Hiệp Phước, hệ thống cảng biển, trung tâm logistics và sân bay Long Thành.