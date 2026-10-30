Liên danh 4 nhà thầu thi công đường gom, cầu vượt cao tốc TP.HCM - Mộc Bài 1.243 tỷ đồng

Ngày 30/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói XL03: Thi công xây dựng công trình đoạn qua tỉnh Tây Ninh, thuộc dự án thành phần 2 xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1).

Ảnh phối cảnh dự án Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Liên danh trúng thầu gồm Công ty CP xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP, Công ty CP công trình giao thông Công Chánh và Công ty CP tập đoàn Quang Phúc. Trong đó, Công ty CP xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam đứng đầu liên danh. Giá trúng thầu hơn 1.243 tỷ đồng, thời gian thực hiện 540 ngày.

Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư hơn 2.421 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Công trình có điểm đầu kết nối đường Vành đai 3 tại Km56+245, huyện Củ Chi cũ; điểm cuối nối quốc lộ 22 tại Km53+850, tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng cộng 26 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu xây lắp, 18 gói tư vấn, 4 gói phi tư vấn.

Theo thiết kế, dự án xây dựng khoảng 43,14km đường gom dân sinh, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 19,66 km và Tây Ninh dài 23,48 km. Các tuyến đường được bố trí không liên tục tại những vị trí cần hoàn trả đường ngang hiện hữu và khu dân cư, nhằm duy trì kết nối giao thông, phục vụ đi lại và sản xuất của người dân hai bên cao tốc.

Ngoài ra, công trình xây dựng 16 cầu vượt ngang, gồm 7 cầu tại TP.HCM và 9 cầu tại Tây Ninh; cùng 11 hầm chui dân sinh, trong đó TP.HCM có 8 hầm và Tây Ninh có 3 hầm.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dài khoảng 51,2km, Giai đoạn 1, tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 19.617 tỷ đồng theo phương thức PPP, hợp đồng BOT. Dự án được chia thành 4 thành phần, gồm xây dựng đường cao tốc theo hợp đồng BOT; xây dựng đường gom, cầu vượt ngang; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua TP.HCM và đoạn qua Tây Ninh. Trong đó, hai dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có tổng vốn lần lượt 5.270 tỷ đồng và 1.504 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cao tốc được kỳ vọng giảm áp lực cho quốc lộ 22, rút ngắn thời gian kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thúc đẩy giao thương với Campuchia và phát triển kinh tế khu vực.

Quang Bảo