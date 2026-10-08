Liên đảng Australia đề xuất gắn thị thực du học với cơ sở giáo dục

Tuy nhiên, Liên đảng chưa công bố cơ chế cụ thể trong trường hợp sinh viên muốn chuyển sang cơ sở đào tạo khác.

Theo đề xuất, Liên đảng sẽ bãi bỏ thị thực tốt nghiệp tạm thời dành cho sinh viên quốc tế sau khi hoàn thành chương trình học. Một số ngoại lệ sẽ được áp dụng đối với người hoàn thành chương trình tiến sĩ, theo học các ngành y tế hoặc giáo dục, hoặc học tại các cơ sở giáo dục đại học ở khu vực vùng. Theo dự báo của Liên đảng, số người sử dụng loại thị thực này sẽ giảm từ 271.200 người trong năm tài chính 2025–2026 xuống còn khoảng 10.000 người vào năm 2031–2032.

Liên đảng đồng thời đề xuất giảm số lượng sinh viên quốc tế bắt đầu khóa học mới xuống 240.000 người mỗi năm, thấp hơn mức 295.000 người mà Chính phủ Australia hiện đang áp dụng. Theo tính toán của Liên đảng, số người đang giữ thị thực du học sẽ giảm từ 528.800 người năm tài chính 2025–2026 xuống 456.200 người vào năm 2031–2032, qua đó đưa tỷ lệ sinh viên nước ngoài trong hệ thống giáo dục đại học xuống dưới 25%.

Ngoài ra, các thành viên gia đình đi cùng sinh viên quốc tế cũng sẽ bị hạn chế. Các đơn xin thị thực tạm thời lần thứ hai và các lần tiếp theo nhìn chung sẽ phải được nộp từ ngoài Australia, nhằm hạn chế tình trạng liên tục chuyển đổi thị thực để kéo dài thời gian lưu trú.

Liên đảng cũng đề xuất tăng cường kiểm tra và xử lý sinh viên quốc tế vi phạm quy định về số giờ làm việc, trong đó bao gồm cả các trường hợp làm việc tự do, làm việc theo thời vụ hoặc sử dụng mã số kinh doanh cá nhân để che giấu số giờ làm việc vượt quy định.

Liên đảng cho biết kế hoạch nhằm giảm lượng người di cư thuần xuống 100.000 người/năm trong hai năm đầu nếu trở lại cầm quyền, trước khi tăng lên 130.000 người trong năm thứ ba và 160.000 người trong năm thứ tư. Tổng số người có thị thực tạm thời dự kiến giảm khoảng 650.000 người trong 4 năm.

Đây hiện là đề xuất chính sách của phe đối lập, chưa phải chính sách của Chính phủ Australia. Liên đảng chưa công bố đầy đủ cách thức triển khai, đặc biệt đối với việc sinh viên thay đổi cơ sở đào tạo.