Ban tổ chức trao giải cho các cụm thi đạt giải. Ảnh: D. ANH

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng từ cơ sở.

Nội dung thi tập trung tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đề án 06 của Chính phủ và 4 thủ tục hành chính trong Đảng.

Thông qua các phần thi, các đội thể hiện kiến thức, khả năng vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Hội thi cũng là dịp để cán bộ, đảng viên ở khu dân cư giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa tinh thần chủ động tham gia chuyển đổi số trong toàn Đảng bộ, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và chất lượng phục vụ nhân dân.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Cụm thi số 1 (Quang Thành 1, 2, 3); giải Nhì cho Cụm thi số 5 (Đa Phước 1, Chung cư 1, Thanh Vinh 3); giải Ba cho Cụm thi số 6 (Thanh Vinh 1, Thanh Vinh 2, Trung Sơn - Hồng Phước) và giải Khuyến khích cho các cụm thi còn lại.

Hội thi góp phần cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng, đưa những nội dung về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đến gần hơn với cán bộ, đảng viên tại khu dân cư.

Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ phường Liên Chiểu, thúc đẩy việc học tập, ứng dụng công nghệ số ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong tình hình mới.