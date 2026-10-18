Liên Chiểu đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay kích hoạt ra mắt các sản phẩm, mô hình chuyển đổi số phường Liên Chiểu. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo phường Liên Chiểu nhấn mạnh, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi công nghệ đi vào cuộc sống, người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ số và trực tiếp thụ hưởng những lợi ích thiết thực.

Vì vậy, địa phương xác định ứng dụng công nghệ là giải pháp đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đoàn Thanh niên UBND thành phố trao tặng 5 bộ máy tính hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại phường Liên Chiểu. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại ngày hội, phường Liên Chiểu ra mắt 3 sản phẩm, mô hình chuyển đổi số gồm: hệ thống IOC phục vụ điều hành; không gian trải nghiệm Liên Chiểu qua công nghệ VR360 và mô hình 3 điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại tổ dân phố.

Dịp này, Đoàn Thanh niên UBND thành phố tặng 5 bộ máy tính để hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại địa phương.

Ngày hội còn có 9 cụm trại khu dân cư, 14 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ; không gian STEM - Robotics, hoạt động khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS, cuộc thi Robotics và hội thi “Sắc màu Chuyển đổi số Liên Chiểu năm 2026”.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bên cạnh đó còn diễn ra các hoạt động giao lưu giữa các cụm dân cư, trường học và doanh nghiệp đồng hành. Các gian hàng và không gian trải nghiệm tạo điều kiện để người dân tiếp cận trực tiếp những ứng dụng công nghệ, tìm hiểu các tiện ích số phục vụ đời sống.