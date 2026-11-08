Liên Châu nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở

Nhà văn hóa thôn Thụ Ích 3, xã Liên Châu - nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân.

Nhà văn hóa thôn Thụ Ích 3 là địa điểm tổ chức các cuộc họp, tuyên truyền chủ trương, chính sách và duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đây cũng là không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động chung, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Anh Đào Thế Trọng - Trưởng thôn Thụ Ích 3 cho biết: “Nhà văn hóa có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng, vừa là nơi tổ chức hội họp, triển khai công việc của thôn, vừa tạo điều kiện để người dân giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Ban quản lý thôn luôn chú trọng khai thác cơ sở vật chất hiện có, vận động người dân cùng giữ gìn, phát huy hiệu quả công trình”.

Không chỉ khai thác các thiết chế hiện có, xã Liên Châu còn quan tâm rà soát, quy hoạch quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại những địa bàn có nhu cầu. Tại thôn 9, định hướng xây dựng nhà văn hóa mới nhận được sự đồng tình, mong đợi của người dân. Khi được đầu tư, công trình sẽ tạo không gian sinh hoạt chung, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hội họp, giao lưu và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của cộng đồng.

Khu đất được định hướng xây dựng nhà văn hóa mới tại thôn 9, xã Liên Châu.

Một điểm đáng ghi nhận trong phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa ở Liên Châu là sự đồng hành, đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Tại nhà văn hóa thôn Trung Nha, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, những người con quê hương đã tích cực ủng hộ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Tiêu biểu, ông Lê Văn Tịnh ủng hộ màn hình LED và máy tính; ông Lê Văn Thành ủng hộ giàn trống hội và thuyền rồng phục vụ lễ hội truyền thống hằng năm. Những đóng góp thiết thực không chỉ bổ sung cơ sở vật chất mà còn lan toả tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của người dân với quê hương.

Khu thiết chế thể thao tại thôn Trung Nha phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của người dân.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Liên Châu có 44 thiết chế văn hóa, gồm 4 trung tâm văn hóa, 38 nhà văn hóa thôn đang sử dụng và 2 nhà văn hóa thôn ít sử dụng. Hệ thống thiết chế được tiếp nhận, quản lý trên cơ sở kế thừa các công trình hiện có, từng bước rà soát, khai thác công năng phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

Qua kiểm kê, các nhà văn hóa thôn đều được trang bị bàn ghế; có 38 bộ âm thanh, 35 sân bóng chuyền hơi, 13 bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại mỗi nhà văn hóa, 76 tủ đựng sách và tài liệu, gần 500 quạt điện, 28 điểm kết nối Wifi. Các trang thiết bị được bố trí phục vụ hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và luyện tập thể dục thể thao, tạo điều kiện để các thôn duy trì, đa dạng hóa hoạt động cộng đồng.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm tổ chức. Các hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Màn hình LED và máy tính tại nhà văn hóa thôn Trung Nha do những người con quê hương đóng góp, bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động cộng đồng.

Đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Châu cho biết: “Xã xác định đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Bên cạnh kế thừa, phát huy các công trình hiện có, xã tiếp tục rà soát nhu cầu từng địa bàn, ưu tiên sửa chữa công trình xuống cấp, bổ sung trang thiết bị còn thiếu; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cộng đồng tham gia quản lý, sử dụng và bảo quản các thiết chế”.

Tuy nhiên, hệ thống thiết chế văn hóa ở Liên Châu vẫn còn những hạn chế. Nhiều công trình xuống cấp, trang thiết bị thiếu và chưa đồng bộ; một số nhà văn hóa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số thôn phải sử dụng chung nhà văn hóa, gây khó khăn trong quản lý; diện tích một số công trình chưa đáp ứng quy định.

Năm 2026, xã tập trung hoàn thiện, sửa chữa các công trình; dự kiến trang bị cho 8 nhà văn hóa với kinh phí trên 80 triệu đồng mỗi nơi từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh cấp. Đồng thời, địa phương tiếp tục rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý và quy hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn 9.

Với sự quan tâm đầu tư của chính quyền, sự chủ động của các thôn và tinh thần chung tay của Nhân dân, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở Liên Châu đang từng bước được hoàn thiện, khai thác hiệu quả hơn. Qua đó, không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.