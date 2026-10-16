Liên cầu lợn có thể gây điếc, hoại tử chi và tử vong

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp nhiễm liên cầu lợn trong khoảng 2 tuần. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Nguy kịch sau 2 ngày ăn tiết canh

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp nhiễm liên cầu lợn trong khoảng 2 tuần.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Minh, trong 4 trường hợp nhiễm liên cầu lợn vừa được tiếp nhận, các bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng và mức độ tổn thương khác nhau. Một số người nhập viện với biểu hiện viêm màng não như sốt, đau đầu dữ dội, lú lẫn và rối loạn ý thức.

Sau khi được chẩn đoán và điều trị bằng kháng sinh phù hợp, tình trạng của các bệnh nhân dần cải thiện. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn còn đau đầu kéo dài, giảm thính lực, cho thấy nguy cơ để lại di chứng dù đã qua giai đoạn cấp tính.

Đáng chú ý, một trường hợp nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, suy đa cơ quan, phải thở máy và lọc máu liên tục.

Bệnh nhân là ông P.T.S. (53 tuổi, trú tại Hải Phòng), có thói quen ăn tiết canh. Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, người bệnh ăn tiết canh, sau đó xuất hiện đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần và mệt mỏi.

Tình trạng bệnh nhanh chóng chuyển nặng, huyết áp tụt sâu. Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, phải sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch, ý thức lú lẫn, kích thích, toàn thân nổi vân tím, mạch nhanh và huyết áp khó đo.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn nặng với các chỉ số viêm tăng rất cao, kèm theo suy thận cấp, tổn thương gan và rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Đặc biệt, số lượng tiểu cầu của người bệnh giảm sâu, chỉ còn 29 G/L; nồng độ fibrinogen dưới 0,35 g/L. Bệnh nhân còn bị toan chuyển hóa nặng, nồng độ lactate trong máu tăng tới 13 mmol/L, phản ánh tình trạng sốc và suy giảm tưới máu mô nghiêm trọng.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, phối hợp sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu liên tục.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, nhiễm liên cầu lợn có thể diễn tiến rất nhanh, đặc biệt khi vi khuẩn xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn huyết nặng.

Nhiễm liên cầu lợn có thể diễn tiến rất nhanh, đặc biệt khi vi khuẩn xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn huyết nặng.

Khi xảy ra sốc nhiễm khuẩn, hệ tuần hoàn suy sụp khiến các cơ quan không được cung cấp đủ máu và oxy. Hậu quả là người bệnh có thể bị suy thận, tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng.

Đáng lo ngại, tình trạng rối loạn đông máu còn có thể gây xuất huyết và hình thành các huyết khối trong hệ thống mạch máu nhỏ, làm tổn thương da và đầu chi. Ở những trường hợp nặng, người bệnh có nguy cơ hoại tử, thậm chí phải cắt cụt chi.

Không chỉ đe dọa tính mạng, bệnh còn có thể gây điếc, tổn thương thần kinh

Liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Loại vi khuẩn này có thể tồn tại ở lợn ngay cả khi con vật không có biểu hiện mắc bệnh rõ ràng.

Người có thể nhiễm vi khuẩn khi tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của lợn mang mầm bệnh, đặc biệt nếu trên da có vết thương hở. Ngoài ra, việc ăn tiết canh, thịt lợn sống, tái hoặc các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.

Ở người, bệnh thường biểu hiện dưới hai thể nghiêm trọng là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết.

Với thể viêm màng não, người bệnh có thể xuất hiện sốt, đau đầu dữ dội, nôn, lú lẫn hoặc rối loạn ý thức. Ngay cả khi được điều trị, bệnh vẫn có thể để lại di chứng giảm thính lực và tổn thương thần kinh.

Trong khi đó, thể nhiễm khuẩn huyết có thể khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy đa tạng và nguy hiểm tính mạng.

Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu như sốt, đau bụng, tiêu chảy hoặc mệt mỏi có thể khiến người bệnh chủ quan, không nhận biết được nguy cơ nhiễm khuẩn nặng.

Ở người, bệnh liên cầu lợn thường biểu hiện dưới hai thể nghiêm trọng là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết.

Từ những trường hợp vừa tiếp nhận, các bác sĩ nhấn mạnh vai trò của việc khai thác tiền sử ăn uống và tiếp xúc với lợn trong quá trình chẩn đoán. Đây là yếu tố quan trọng giúp định hướng nguyên nhân gây bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị kịp thời.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Đối với người làm nghề chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt lợn, cần sử dụng găng tay, ủng và trang phục bảo hộ phù hợp; che kín các vết thương ngoài da, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch tiết của động vật.

Người dân cũng không được tự ý giết mổ, chế biến hoặc sử dụng lợn ốm, lợn chết không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt, sau khi ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín hoặc tiếp xúc với lợn, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu dữ dội, nôn, lú lẫn, rối loạn ý thức, tiêu chảy hay ban xuất huyết bất thường, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Khi đi khám, cần thông báo rõ với bác sĩ về tiền sử ăn uống, tiếp xúc với lợn và các sản phẩm từ lợn để hỗ trợ chẩn đoán chính xác, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị.

Theo các chuyên gia, không phải tất cả những người tiếp xúc với lợn đều mắc bệnh. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang vi khuẩn, nhất là qua vết thương hở, hoặc sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn chưa được nấu chín kỹ.

Các bác sĩ nhấn mạnh, thực hiện ăn chín, uống sôi, không ăn tiết canh và bảo đảm an toàn trong giết mổ, chế biến thực phẩm là những biện pháp quan trọng để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.