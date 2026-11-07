Liên bộ khảo sát nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc-Na Son thành Cửa khẩu quốc tế

Đoàn công tác liên bộ khảo sát thực địa tại mốc quốc giới 144 trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào (đoạn địa phận tỉnh Điện Biên). (Ảnh: LÊ LAN)

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và đại biểu các sở, ngành tỉnh Điện Biên.

Khu vực đề nghị nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc (thuộc tỉnh Điện Biên) thành Cửa khẩu quốc tế có vị trí tại khu vực mốc quốc giới số 144, biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào thuộc địa phận bản Noong É, xã Mường Nhà, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 100km. Đối diện là cửa khẩu Na Son thuộc bản Na Luông, huyện Phôn-Thoong, tỉnh Luangphrabang (nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Những năm qua, lượng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu chính Huổi Puốc ngày một tăng, do vậy nếu được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế sẽ tạo thêm một cửa ngõ giao thương quốc tế ở khu vực Tây Bắc, tăng khả năng kết nối khu vực Tây Bắc, Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào nói chung, giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Luangphrabang nói riêng.

Đoàn đại biểu liên bộ khảo sát thực địa tại khu vực Cửa khẩu chính Huổi Puốc. (Ảnh: LÊ LAN)

Về tiềm năng khai thác du lịch, hiện tại, Điện Biên đã định hướng trở thành trung tâm du lịch vùng Tây Bắc, phát huy thế mạnh về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Bởi vậy, khi nâng cấp cặp Cửa khẩu Huổi Puốc-Na Son thành cửa khẩu quốc tế sẽ tạo điều kiện phát triển các tuyến du lịch Điện Biên-Luangphrabang, kết nối với các địa phương khác của Lào; mở rộng giao lưu văn hóa, thu hút du khách, phát huy lợi thế của hai tỉnh…

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đều nhất trí và khẳng định việc cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc thành Cửa khẩu quốc tế là cần thiết, phù hợp với chính sách hợp tác Việt Nam-Lào và chính sách phát triển kinh tế biên giới vùng Tây Bắc. Nâng cấp cửa khẩu sẽ tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư kho bãi, vận tải, thương mại, chế biến nông, lâm sản và dịch vụ phụ trợ; thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo việc làm, cải thiện sinh kế của người dân hai bên biên giới, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, về đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, sớm hoàn thiện hồ sơ trình các bộ, ngành; Đoàn sẽ sớm xin ý kiến các bộ, ngành trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép nâng cấp Cửa khẩu chính Huổi Puốc thành Cửa khẩu quốc tế.