Dù gặp nhiều lùm xùm, Hoa hậu Hoàn vũ 2026 đang diễn ra ở Puerto Rico vẫn là cuộc thi sắc đẹp nhận được nhiều sự quan tâm. Các người đẹp Pháp, Puerto Rico, Colombia, Philippines, Venezuela... đang được đánh giá là những thí sinh tiềm năng cho vương miện. Trong đó, đại diện Cuba là TikToker có hơn 5 triệu người theo dõi.