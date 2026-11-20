Liên Bỉnh Phát, Phương Anh Đào hội ngộ nam thần Hoa ngữ Trương Vân Long
Mới đây, Liên Bỉnh Phát và Phương Anh Đào gây chú ý khi cùng tham gia một sự kiện thời trang diễn ra tại Singapore. Không chỉ mang đến nhiều màn "đu trend" dễ thương khiến dân tình thích thú, hai gương mặt điện ảnh Việt còn nhận "bão tim" khi tung những khung hình bùng nổ visual cùng nam thần Hoa ngữ Trương Vân Long.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/lien-binh-phat-phuong-anh-dao-hoi-ngo-nam-than-hoa-ngu-truong-van-long-post1896058.tpo