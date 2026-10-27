Lideco (NTL) lỗ hơn 55 tỷ đồng sau 9 tháng, hàng tồn kho tăng hơn 50%

9 tháng lỗ hơn 55 tỷ đồng

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco, mã ck: NTL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III, NTL ghi nhận doanh thu thuần 4,44 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng gần 1i,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm từ 4,49 tỷ đồng xuống 3,84 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp khoảng 610 triệu đồng, thay vì khoản lỗ gộp gần 629 triệu đồng như quý III/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 3,47 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 57,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính lên tới hơn 75,8 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 7,27 tỷ đồng. Các khoản chi phí tăng mạnh khiến Lideco ghi nhận khoản lỗ sau thuế 76,61 tỷ đồng trong quý III, trái ngược với mức lãi 12,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Lideco đạt 13,66 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ nhích nhẹ so với mức 13,48 tỷ đồng cùng kỳ. Điểm tích cực là lợi nhuận gộp đạt 2,62 tỷ đồng, gần gấp 3 lần mức 915 triệu đồng của 9 tháng năm 2025. Tuy nhiên, kết quả này không đủ bù đắp sự sụt giảm của doanh thu tài chính và mức tăng của chi phí tài chính.

Cụ thể, doanh thu tài chính lũy kế giảm từ gần 91,47 tỷ đồng xuống còn 40,44 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lên tới 76,76 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, khoản mục này ghi nhận số âm gần 2,54 tỷ đồng, phản ánh khoản hoàn nhập hoặc điều chỉnh chi phí tài chính theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Sau 9 tháng, Lideco ghi nhận lỗ sau thuế 55,55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 20,5 tỷ đồng.

Hơn 860 tỷ đồng nằm trong chi phí xây dựng dở dang

Tại ngày 30/9/2026, tổng hàng tồn kho của Lideco đạt 888,39 tỷ đồng, tăng khoảng 56,6% so với đầu năm.

Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm hơn 860,3 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 539,17 tỷ đồng đầu năm. Ngoài dự án nhà ở xã hội tại Hạ Long, phần lớn giá trị chi phí dở dang nằm tại dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng ở Hà Nội, với hơn 594 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Lideco còn gần 83 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 512 tỷ đồng đầu năm. Điều này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục dành nguồn lực cho các dự án đang triển khai, trong đó có Dịch Vọng.

Về nguồn vốn, cuối quý III/2026, Lideco ghi nhận khoản vay ngắn hạn hơn 215,8 tỷ đồng. Khoản vay phát sinh theo hợp đồng tín dụng phục vụ thi công dự án nhà ở xã hội tại Cao Xanh và Hà Lầm, Quảng Ninh.