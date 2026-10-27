Lideco lỗ nặng vì đầu tư chứng khoán, tiền mặt giảm hơn 400 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, HOSE: NTL) báo lỗ sau thuế 76,6 tỷ đồng trong quý III/2026, trái ngược khoản lãi cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng chứng khoán tăng mạnh trong khi dòng tiền suy giảm, còn các dự án bất động sản tiếp tục cần vốn đầu tư.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Lideco ghi nhận doanh thu thuần gần 4,5 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm giúp công ty chuyển từ lỗ gộp sang lãi gộp 610 triệu đồng. Tuy nhiên, quy mô doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính vẫn khá nhỏ so với các khoản chi phí phát sinh trong kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính giảm 94% còn 3,47 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ đầu tư chứng khoán chỉ đạt khoảng 700 triệu đồng, so với 48,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; lãi tiền gửi cũng giảm từ 9,36 tỷ đồng xuống 2,77 tỷ đồng.

Lideco lỗ sau thuế 76,6 tỷ đồng trong quý III/2026 khi dự phòng chứng khoán tăng mạnh; lượng tiền mặt giảm hơn 400 tỷ đồng sau 9 tháng, chỉ còn gần 83 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng lên 75,84 tỷ đồng, gấp khoảng 9 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc trích lập bổ sung dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Khoản dự phòng này tăng từ khoảng 25 tỷ đồng cuối quý II/2026 lên 100,83 tỷ đồng vào ngày 30/9, tương ứng mức tăng gần 76 tỷ đồng trong 1 quý.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Lideco lỗ trước thuế 79,57 tỷ đồng và lỗ sau thuế 76,61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lần lượt lãi 21,48 tỷ đồng và 12,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 13,66 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 55,55 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi 20,5 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Kết quả này cho thấy khoản lãi trong nửa đầu năm đã bị xóa sạch bởi khoản lỗ lớn trong quý III/2026. So với kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu doanh thu khoảng 80 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, Lideco mới thực hiện khoảng 17% chỉ tiêu doanh thu sau 9 tháng, trong khi lợi nhuận trước thuế đang âm 55,29 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Lideco đạt gần 2.023 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 888 tỷ đồng, tương đương gần 44% tổng tài sản. Giá trị này tăng 56,6% sau 9 tháng, phản ánh lượng vốn tiếp tục được đưa vào các dự án bất động sản.

Đáng chú ý, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tăng từ khoảng 539 tỷ đồng lên 860 tỷ đồng. Trong đó, dự án nhà ở xã hội OXH-01 tăng giá trị dở dang từ 44 tỷ đồng lên 261 tỷ đồng; dự án khu đô thị mới Dịch Vọng tăng từ 490 tỷ đồng lên 594 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, danh mục chứng khoán kinh doanh có giá gốc 605 tỷ đồng, tương đương khoảng 38% vốn chủ sở hữu. Sau khi trừ dự phòng giảm giá, giá trị ghi sổ còn 504 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường cuối quý III/2026, danh mục này đang tạm lỗ khoảng 99 tỷ đồng.

Cổ phiếu TCH chiếm tỷ trọng lớn nhất với 23,56 triệu đơn vị, giá gốc bình quân 13.207 đồng/cổ phiếu, trong khi giá hợp lý tai ngày 30/9 là 11.550 đồng/cổ phiếu. Khoản đầu tư này tạm lỗ khoảng 39 tỷ đồng. Hai khoản đầu tư đáng kể khác là PAN và HHS cũng đang thấp hơn giá vốn, với mức lỗ lần lượt khoảng 18 tỷ đồng và 15 tỷ đồng.

Một biến động đáng chú ý khác nằm ở dòng tiền. Tiền và các khoản tương đương tiền của Lideco giảm từ 512 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 83 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng âm khoảng 644 tỷ đồng, so với mức âm gần 93 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi lượng tiền mặt thu hẹp, khoản trả trước cho người bán tăng từ 15 tỷ đồng lên 219 tỷ đồng. Phần lớn số dư liên quan đến các dự án tại Quảng Ninh và Dịch Vọng, lần lượt khoảng 126,7 tỷ đồng và 92 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 1.573 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng nguồn vốn; nợ phải trả ở mức 449,7 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tại VietinBank là 215,8 tỷ đồng, liên quan đến dự án nhà ở xã hội Cao Xanh - Hà Lầm, ông ty đang thế chấp 96,5 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại VietinBank cho các khoản vay và ký quỹ thực hiện dự án.

Dù tỷ trọng nợ vay chưa cao, việc tiền mặt suy giảm mạnh cho thấy dư địa tiền sẵn có của doanh nghiệp đã thu hẹp đáng kể so với đầu năm.