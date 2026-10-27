Lideco lỗ nặng vì chứng khoán, danh mục đầu tư "bốc hơi" hơn 100 tỷ đồng

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco – Mã: NTL) báo lỗ sau thuế 77 tỷ đồng trong quý III/2026, trong khi cùng kỳ lãi gần 13 tỷ đồng do doanh thu hoạt động tài chính giảm, đồng thời công ty phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán (gần 76 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9, Lideco ghi nhận hơn 605 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh theo giá gốc, trong khi giá trị hợp lý chỉ khoảng 506 tỷ đồng. Vì vậy, công ty trích lập dự phòng hơn 100 tỷ đồng cho danh mục đầu tư trên.

Danh mục đầu tư chứng khoán của Lideco. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Nhìn kỹ vào danh mục, cổ phiếu TCH của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tiếp tục là khoản đầu tư lớn nhất với giá gốc khoảng 311 tỷ đồng với hơn 23 triệu cổ phiếu, trong khi giá trị hợp lý ở mức 272 tỷ đồng. Công ty trích lập dự phòng 39 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.

Tiếp theo là cổ phiếu PAN của Tập đoàn PAN. Lideco nắm gần 4 triệu cổ phiếu tính đến cuối quý III với giá gốc hơn 91 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý chỉ khoảng 73 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Lideco còn sở hữu hơn 2,9 triệu cổ phiếu HHS của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy với giá gốc hơn 42 tỷ đồng, đi kèm khoản dự phòng 15 tỷ đồng.

Cổ phiếu TTA của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành mà Lideco giữ là hơn 5,6 triệu đơn vị. Giá gốc khoản đầu tư gần 64 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý ghi nhận hơn 61 tỷ đồng.

Ngoài các mã được thuyết minh, nhóm “các mã khác” có giá gốc khoảng 66 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý chỉ khoảng 39 tỷ đồng, tạo chênh lệch âm hơn 26 tỷ đồng.

Trong số các danh mục đầu tư của Lideco, cổ phiếu DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá là trường hợp đặc biệt đi ngược xu hướng chung. Tính đến cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp nắm hơn 2,4 triệu cổ phiếu mã này với giá gốc hơn 31 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý gần 33 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối quý III/2026, tổng tài sản của Lideco đạt hơn 2.022 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Hàng tồn kho vượt 888 tỷ đồng, tăng 56% so với ngày 1/1, tương ứng tăng 321 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các dự án dở dang. Đứng đầu là dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng (594 tỷ đồng).

Theo thuyết minh, dự án này đã được UBND thành phố Hà Nội giao cho Lideco làm chủ đầu và chấp thuận điều chỉnh chủ trương nâng mức tổng vốn đầu tư mới là 5.124 tỷ đồng, thời gian hoàn thành đến quý I/2029.

Bên cạnh đó, 261 tỷ đồng đang nằm ở dự án nhà ở xã hội OXH-01 thuộc khu đô thị các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm (TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Dự án này có tổng mức đầu tư phê duyệt khoảng 967 tỷ đồng với quy mô 19 tầng, 850 căn hộ chung cư.

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