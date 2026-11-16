Licogi đối mặt áp lực tài chính, dòng tiền kinh doanh âm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tổng công ty Licogi cho thấy nhiều áp lực về hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính. Dù doanh thu 9 tháng tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 21% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm gần 280 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả tiếp tục gia tăng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/licogi-doi-mat-ap-luc-tai-chinh-dong-tien-kinh-doanh-am-246261116175149654.htm