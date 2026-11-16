Licogi đối mặt áp lực tài chính, dòng tiền kinh doanh âm

Thị trường tiền kỹ thuật số đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần này, trong đó, đồng tiền lớn nhất là bitcoin rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, chỉ ở mức trên 63.000 USD do hoạt động bán ra của các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy.