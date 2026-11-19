Theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 18/11/2026, HĐQT LICOGI 14 thông qua việc vay vốn và phát hành bảo lãnh tại BIDV Phú Thọ với tổng giới hạn tín dụng 250 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức tín dụng ngắn hạn, bao gồm vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh, là 230 tỷ đồng; hạn mức vay trung và dài hạn là 20 tỷ đồng.

Trong hạn mức ngắn hạn, giới hạn vay vốn ngắn hạn và phát hành bảo lãnh thanh toán tối đa là 30 tỷ đồng. Các khoản vay và bảo lãnh nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

LICOGI 14 nâng hạn mức tín dụng tại BIDV Phú Thọ lên 250 tỷ đồng.

Để bảo đảm nghĩa vụ với ngân hàng, LICOGI 14 sẽ sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của công ty và tài sản huy động từ bên thứ ba (nếu có) làm biện pháp cầm cố, thế chấp.

HĐQT giao ông Lại Xuân Hùng, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay mặt công ty thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh và các văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 8/10/2026, HĐQT LICOGI 14 cũng đã thông qua hạn mức tín dụng 90 tỷ đồng tại BIDV Phú Thọ. Trong đó, hạn mức cho vay và bảo lãnh thanh toán là 30 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng, tạm ứng và bảo hành là 60 tỷ đồng. Như vậy, so với nghị quyết hồi tháng 10, tổng hạn mức tín dụng được thông qua lần này tăng thêm 160 tỷ đồng.

Việc nâng hạn mức tín dụng diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 của LICOGI 14 chưa thực sự khả quan. Báo cáo tài chính quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt 59,47 tỷ đồng, tăng 22,12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 2,62 tỷ đồng, giảm 87,51%.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 17 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1 tỷ đồng, giảm 86,64% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LICOGI 14 đạt khoảng 605,56 tỷ đồng; hàng tồn kho ở mức 266 tỷ đồng và tiền cùng các khoản tương đương tiền đạt khoảng 57,19 tỷ đồng.

Việc mở rộng hạn mức tín dụng và bảo lãnh ngân hàng được kỳ vọng tạo thêm dư địa tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xây lắp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hạn mức được phê duyệt không đồng nghĩa với khoản vay đã được giải ngân hoặc dư nợ thực tế của LICOGI 14 tăng tương ứng.