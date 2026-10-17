Theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 16/10/2026, LICOGI 14 đã hoàn thành đợt chào bán 7,499 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 4/2018, thu về gần 90 tỷ đồng. Theo phương án được công bố, số tiền huy động dự kiến được phân bổ cho ba nhóm mục đích gồm đầu tư Khu đô thị mới Nam Minh Phương, xây dựng dự án LICOGI 14 Plaza và mua sắm máy móc, thiết bị.

Đến thời điểm báo cáo, tổng số tiền giải ngân theo phương án sử dụng vốn là hơn 88,65 tỷ đồng, còn lại hơn 1,24 tỷ đồng chưa chi. Như vậy, phần lớn nguồn vốn dự kiến phân bổ đã được sử dụng sau hơn 8 năm kể từ đợt chào bán.

LICOGI 14 đã giải ngân hơn 88,6 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2018.

Trong cơ cấu giải ngân, Khu đô thị mới Nam Minh Phương là dự án nhận lượng vốn lớn nhất, với 60 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khoản tiền này bao gồm 40 tỷ đồng theo phương án ban đầu và 20 tỷ đồng được chuyển từ mục đích san gạt mặt bằng sang bồi thường, giải phóng mặt bằng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

LICOGI 14 cho biết, công tác thu hồi đất, kê khai, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường tại dự án đã đạt một số kết quả. Đến thời điểm báo cáo, phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 495 hộ dân, tương ứng diện tích 32,21 ha, với tổng kinh phí phê duyệt hơn 178 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đã tạm ứng và chi trả tổng cộng hơn 206 tỷ đồng.

Nam Minh Phương điều chỉnh tiến độ thực hiện

Dù đã triển khai nhiều thủ tục chuẩn bị đầu tư, Khu đô thị mới Nam Minh Phương vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để triển khai các bước tiếp theo. Theo báo cáo, dự án đã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 26/7/2024. Chủ trương đầu tư theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 25/6/2025.

Đáng chú ý, tiến độ thực hiện dự án cũng được điều chỉnh. Nếu trước đây thời gian thực hiện được xác định là 5 năm theo quyết định ban hành năm 2018, thì theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 4/2/2026, thời gian thực hiện được điều chỉnh thành 2 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước bàn giao toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án.

Trong cơ cấu giải ngân, Khu đô thị mới Nam Minh Phương là dự án nhận lượng vốn lớn nhất, với 60 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. (Ảnh minh họa)

LICOGI 14 cho biết, báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy hoạch điều chỉnh đã được Sở Xây dựng thẩm định vào tháng 2/2026. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư vẫn đang trong quá trình thẩm định, phê duyệt để doanh nghiệp tiếp tục triển khai các bước theo quy định. Công ty cũng phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện phụ lục hợp đồng điều chỉnh nội dung về thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

Theo thông tin công bố trước đó của cơ quan quản lý địa phương, Khu đô thị mới Nam Minh Phương có quy mô khoảng 54,43 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng. Quy mô và yêu cầu giải phóng mặt bằng khiến tiến độ triển khai dự án trở thành yếu tố cần theo dõi trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư.

Ngoài Nam Minh Phương, LICOGI 14 đã sử dụng 20 tỷ đồng vốn huy động để đầu tư dự án LICOGI 14 Plaza, khu kiốt dịch vụ thương mại thuộc Khu đô thị Minh Phương. Công trình hoàn thành ngày 31/12/2019 và được Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán với tổng giá trị 27,779 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ đợt chào bán cổ phiếu chiếm 20 tỷ đồng, phần còn lại 7,779 tỷ đồng được lấy từ vốn tự có của doanh nghiệp.

Đối với hạng mục mua sắm máy móc, thiết bị, phương án ban đầu dự kiến dành 9,9 tỷ đồng để mua xe bơm bê tông thương phẩm, xe trộn bê tông và máy đào. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã điều chỉnh danh mục đầu tư theo nhu cầu thực tế và quyết định của cấp có thẩm quyền. Theo báo cáo, toàn bộ số tiền giải ngân cho ba nhóm mục đích đạt hơn 88,65 tỷ đồng, trong khi phần vốn chưa chi còn hơn 1,24 tỷ đồng.