Lịch xét tuyển Đại học năm 2027 có gì đáng chú ý, những mốc nào cần nhớ?

Các trường phải công bố thông tin tuyển sinh trước 31/12/2026

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2027, các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 31/12/2026. Thông tin được yêu cầu đầy đủ, minh bạch và nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến để thí sinh có cơ sở lựa chọn ngành, trường và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm 2027, khi thí sinh có thể tiếp cận thông tin tuyển sinh của các trường từ khá sớm, thay vì phải chờ đến sát thời điểm đăng ký nguyện vọng.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung trong tháng 11/2026. Vì vậy, các quy định cụ thể về phương thức xét tuyển, chứng chỉ hay các tiêu chí tuyển sinh khác cần được theo dõi cùng với quy chế chính thức, thay vì chỉ căn cứ vào các đề xuất hiện nay.

Với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, thời hạn nộp hồ sơ là trước 17h ngày 20/6/2027, còn các trường phải công bố kết quả xét tuyển thẳng trước 17h ngày 30/6.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Thí sinh đăng ký nguyện vọng trong 13 ngày, không giới hạn số lần điều chỉnh

Đối với phần lớn thí sinh, giai đoạn quan trọng nhất bắt đầu từ 9h ngày 1/7 đến 16h30 ngày 13/7/2027. Trong thời gian này, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Đáng chú ý, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trong khoảng thời gian hệ thống mở. Các chứng chỉ quốc tế, ngoại ngữ... thuộc diện sử dụng trong xét tuyển cũng được cung cấp trong giai đoạn này.

Sau đó, từ ngày 14/7 đến 17h ngày 20/7/2027, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến và có thời gian điều chỉnh, xử lý các sai sót liên quan nếu có.

Một mốc khác cũng cần lưu ý là trước ngày 9/7/2027, Bộ GDĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật.

Các cơ sở đào tạo phải công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trước 17h ngày 10/7/2027.

Khi nào thí sinh biết điểm chuẩn và xác nhận nhập học?

Sau khi hoàn tất việc đăng ký, hệ thống sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng. Theo kế hoạch, quá trình lọc ảo diễn ra từ ngày 6/8 đến 17h ngày 10/8/2027.

Các trường phải công bố điểm và kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 12/8/2027. Sau khi có kết quả, thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 16h30 ngày 19/8/2027.

Từ sau 8h ngày 20/8/2027, các trường còn chỉ tiêu có thể thông báo và tổ chức những đợt xét tuyển bổ sung. Các đợt này có thể kéo dài đến tháng 12/2027.

Lịch xét tuyển đại học 2027 cần nhớ

Trước 31/12/2026: Các trường công bố thông tin tuyển sinh năm 2027.

Trước 17h ngày 20/6/2027: Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp hồ sơ.

Trước 17h ngày 30/6/2027: Công bố kết quả xét tuyển thẳng.

9h ngày 1/7 - 16h30 ngày 13/7/2027: Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng; không giới hạn số lần.

Trước ngày 9/7/2027: Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với một số nhóm ngành.

Trước 17h ngày 10/7/2027: Các trường công bố mức điểm nhận hồ sơ và điểm quy đổi tương đương.

14/7 - 17h ngày 20/7/2027: Nộp lệ phí xét tuyển.

6/8 - 17h ngày 10/8/2027: Xử lý nguyện vọng, lọc ảo.

Trước 17h ngày 12/8/2027: Công bố điểm và kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 16h30 ngày 19/8/2027: Hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.

Sau 8h ngày 20/8/2027: Bắt đầu các đợt xét tuyển bổ sung.

Infographic về mốc tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2027. (Ảnh được tạo bởi AI)

Một điểm thí sinh cần phân biệt là lịch xét tuyển đã được Bộ GDĐT công bố, trong khi một số thay đổi lớn về cách thức tuyển sinh năm 2027 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Chẳng hạn, Bộ đang đề xuất giảm số phương thức xét tuyển, không cộng điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ và thành tích học sinh giỏi; đây là những nội dung cần chờ quy định chính thức trước khi áp dụng.

Vì vậy, với thí sinh dự thi năm 2027, việc cần làm trước mắt không chỉ là ghi nhớ các mốc đăng ký nguyện vọng, mà còn phải theo dõi phương án tuyển sinh chính thức của từng trường và quy chế tuyển sinh được ban hành trong thời gian tới.