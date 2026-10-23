Lịch xét tuyển đại học 2027: Khi nào đăng ký nguyện vọng, công bố điểm chuẩn?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, xác định các mốc thời gian quan trọng từ khâu chuẩn bị thông tin tuyển sinh đến đăng ký nguyện vọng, công bố điểm chuẩn và xác nhận nhập học.

Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2027 trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 31/12/2026. Thông tin cần đầy đủ, minh bạch, nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến để thí sinh chủ động lựa chọn ngành học và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung trong tháng 11/2026.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học từ tháng 7/2027, các cơ sở giáo dục phải công bố phương án tuyển sinh trước 31/12 để thí sinh chủ động ôn thi. (Ảnh minh họa)

Những mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học 2027:

Lịch đăng ký, xét tuyển sinh đại học năm 2027.

Điểm sàn một số ngành được công bố trước ngày 9/7

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật phải xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, Bộ GD&ĐT dự kiến công bố điểm sàn trước ngày 9/7/2027.

Các trường công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và website của trường trước 17h ngày 10/7/2027.

Sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến đúng thời hạn. Những trường còn chỉ tiêu tiếp tục thông báo và tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung từ sau ngày 20/8 đến hết tháng 12/2027.

Năm 2026, khoảng 1,24 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 874.800 em đăng ký nguyện vọng đại học. Khoảng 633.400 thí sinh xác nhận nhập học đại học năm nay, trong đó hơn 212.600 thuộc nhóm STEM, chiếm gần 33,6%.