Lịch vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh: Arsenal bị loại, Liverpool đại chiến Chelsea

Vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) 2026/27 đang diễn ra với những bất ngờ xuất hiện ngay trong đêm đầu tiên. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal đã dừng bước trước Fleetwood Town, đội đang thi đấu tại League Two, trong khi Bradford City trở thành cái tên tiếp theo có mặt ở tứ kết.

Sáu trận còn lại diễn ra trong hai đêm 28 và 29/10 theo giờ Anh, tương ứng rạng sáng 29 và 30/10 theo giờ Việt Nam. Đáng chờ đợi nhất là Liverpool - Chelsea tại Anfield, Man City - Brighton tại Etihad và Everton - Newcastle trong trận đấu khép lại vòng 4.

Hình minh họa.

Kết quả, lịch thi đấu vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27

Thời gian dưới đây được quy đổi sang giờ Việt Nam:

Như vậy, Fleetwood Town và Bradford City đã sở hữu hai trong tám tấm vé vào tứ kết. Sáu suất còn lại sẽ được xác định sau các trận rạng sáng 29 và 30/10.

Lễ bốc thăm tứ kết được tổ chức sau trận Liverpool - Chelsea. Các trận tứ kết dự kiến diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 14/12.

Fleetwood tạo địa chấn, Arsenal dừng bước

Cú sốc lớn nhất vòng 4 đã xuất hiện ngay trong đêm đầu tiên.

Fleetwood Town, đội đang thi đấu ở hạng tư của bóng đá Anh, loại Arsenal sau loạt sút luân lưu ngay tại Highbury Stadium.

Aaron Loupalo-Bi đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 21. Arsenal phải chờ tới đầu hiệp hai mới tìm được bàn gỡ nhờ Viktor Gyokeres.

Khoảng cách về chất lượng đội hình tưởng như sẽ giúp Arsenal hoàn tất cuộc ngược dòng, nhưng Fleetwood phòng ngự kiên cường và đưa trận đấu tới loạt sút quyết định.

Khó khăn của đội khách còn tăng lên khi Max Dowman nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp hai.

Trong loạt luân lưu, Fleetwood thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Thủ môn Jay Lynch cản phá cú đá của Bruno Guimaraes trước khi Conor Haughey thực hiện thành công quả quyết định, đưa đội bóng League Two vào tứ kết.

Một đội đứng ở nửa dưới League Two loại nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh là kết quả đủ để vòng 4 Carabao Cup trở nên đáng nhớ ngay từ ngày đầu tiên.

Với Arsenal, đây là danh hiệu đầu tiên họ phải chia tay trong mùa giải.

Bradford City giành vé tứ kết

Ở trận còn lại rạng sáng 28/10, Bradford City đánh bại Peterborough United 2-0.

Đây là cặp đấu duy nhất tại vòng 4 không có đại diện Premier League.

Bradford nhập cuộc tốt, sớm tạo được lợi thế và duy trì thế chủ động trong phần lớn thời gian. Peterborough có những cơ hội để trở lại trận đấu nhưng không tận dụng được trước khi đội chủ nhà ghi thêm bàn quyết định.

Bradford vì thế trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết trước khi Fleetwood tạo cú sốc trước Arsenal ít phút sau đó.

Việc ít nhất hai đội ngoài Premier League có mặt trong nhóm tám đội cuối cùng cũng khiến Cúp Liên đoàn Anh mùa này trở nên khó đoán hơn.

Liverpool - Chelsea: Đại chiến đáng chờ đợi nhất

Trận cầu tâm điểm của vòng 4 diễn ra lúc 03h00 ngày 29/10 theo giờ Việt Nam khi Liverpool tiếp Chelsea tại Anfield.

Liverpool bước vào trận đấu với phong độ đang cải thiện rõ rệt. Đội bóng vùng Merseyside đã thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và đang dần tìm lại sự ổn định sau giai đoạn đầu mùa không thực sự thuận lợi.

Ở vòng trước, Liverpool vượt qua Tottenham 3-1.

Chelsea lại đến Anfield sau thất bại 0-2 trước Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Xabi Alonso cũng chịu tổn thất đáng kể về lực lượng trên hàng công.

Cole Palmer không thể góp mặt vì án treo giò, trong khi João Pedro gặp vấn đề chấn thương. Điều này có thể buộc Chelsea phải thay đổi đáng kể hàng công.

Liverpool cũng không có lực lượng mạnh nhất và nhiều khả năng xoay vòng đội hình trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Dù vậy, tính chất của cặp Liverpool - Chelsea khiến đây vẫn là trận đấu nổi bật nhất vòng 4.

Hai đội đã có nhiều cuộc đối đầu đáng nhớ tại Cúp Liên đoàn, từ vòng knock-out cho tới những trận chung kết. Lần gặp này chỉ có một suất tứ kết, vì vậy khả năng trận đấu diễn ra chặt chẽ hơn so với những cuộc đối đầu tại Premier League là điều có thể xảy ra.

Man City - Brighton: Nhà đương kim vô địch gặp đối thủ không dễ chơi

Manchester City tiếp Brighton lúc 02h30 ngày 29/10.

Man City đang là đương kim vô địch Cúp Liên đoàn và tiếp tục nằm trong nhóm ứng viên lớn nhất cho danh hiệu mùa này.

Tuy nhiên, Brighton không phải đối thủ dễ chịu.

Đội bóng này đã loại Manchester United bằng chiến thắng 3-2 ở vòng trước. Khả năng pressing, luân chuyển bóng nhanh và tấn công trực diện giúp Brighton có thể gây khó cho những đội thường xuyên đẩy cao đội hình.

Man City cũng vừa phải nhận thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này khi thua Aston Villa 1-2 cuối tuần qua.

Điều đó khiến trận Cúp Liên đoàn trở thành cơ hội để đội chủ sân Etihad nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng.

Với lịch thi đấu dày, hai đội nhiều khả năng đều có những điều chỉnh về nhân sự. Chính yếu tố này khiến trận đấu khó dự đoán hơn so với sự chênh lệch về tên tuổi.

Bournemouth - Aston Villa: Villa có tiếp tục phong độ tốt?

Bournemouth gặp Aston Villa lúc 02h45 ngày 29/10.

Villa bước vào trận đấu với tâm lý rất tốt sau chiến thắng trước Man City tại Premier League. Đó là kết quả cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng tạo ra những trận đấu chất lượng khi hệ thống vận hành đúng ý đồ.

Bournemouth có lợi thế sân nhà và không phải chịu nhiều áp lực về thành tích.

Ở một trận đấu loại trực tiếp, khoảng cách về vị trí trên bảng xếp hạng Premier League cũng không còn mang quá nhiều ý nghĩa.

Villa được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng, nhưng Bournemouth hoàn toàn có thể biến trận đấu thành cuộc giằng co kéo dài nếu giữ được sự chắc chắn trong hiệp một.

Fulham - Crystal Palace: Derby London khó đoán

Fulham tiếp Crystal Palace cũng vào lúc 02h45 ngày 29/10.

Đây là cặp đấu không có sự chênh lệch lớn về chất lượng.

Hai đội hiểu khá rõ nhau, nên trận đấu có thể được quyết định bởi những tình huống nhỏ như bóng cố định, sai lầm cá nhân hoặc khả năng tận dụng cơ hội.

Fulham có lợi thế sân nhà, trong khi Palace sở hữu tốc độ trong các tình huống chuyển trạng thái.

Với tính chất loại trực tiếp, đây có thể là một trong những trận dễ phải phân định bằng loạt luân lưu nhất vòng đấu.

Sunderland - Brentford: Chủ nhà tìm cơ hội tạo bất ngờ

Sunderland tiếp Brentford lúc 02h45 ngày 29/10.

Hai đội không thuộc nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng điều đó lại khiến Cúp Liên đoàn mang nhiều ý nghĩa hơn.

Khi những đội mạnh phải chia sức cho Premier League và cúp châu Âu, một CLB tầm trung hoàn toàn có thể xem Carabao Cup là con đường thực tế để tiến sâu và cạnh tranh danh hiệu.

Brentford đã ghi 8 bàn từ đầu giải và sở hữu hàng công khá hiệu quả tại Cúp Liên đoàn.

Sunderland có lợi thế sân nhà và nếu tạo được thế trận giàu năng lượng ngay từ đầu, đội chủ sân Stadium of Light hoàn toàn có thể khiến Brentford gặp khó.

Everton - Newcastle khép lại vòng 4

Trận cuối cùng diễn ra lúc 02h45 ngày 30/10, khi Everton tiếp Newcastle United.

Newcastle vượt qua Millwall 1-0 ở vòng 3 để giành quyền đi tiếp. Everton cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào một hành trình dài tại Cúp Liên đoàn.

Đáng chú ý, hai đội sẽ gặp lại nhau tại Premier League chỉ vài ngày sau trận đấu này.

Điều đó đặt ra bài toán khá thú vị cho hai ban huấn luyện: tung đội hình mạnh để tranh vé tứ kết hay tính toán lực lượng cho cuộc đấu tại giải quốc nội.

Everton được chơi tại Hill Dickinson Stadium, nhưng Newcastle có lực lượng đủ chiều sâu để tạo ra một trận đấu cân bằng.

Đây có thể là trận đấu khó đoán nhất trong nhóm diễn ra sau Liverpool - Chelsea.

Cúp Liên đoàn Anh còn những đội nào?

Sau hai trận đầu vòng 4, Fleetwood và Bradford đã có mặt tại tứ kết.

Những tên tuổi lớn vẫn còn cơ hội đi tiếp gồm Man City, Liverpool, Chelsea và Newcastle.

Arsenal đã trở thành đội mạnh đầu tiên bị loại ở vòng 16 đội. Manchester United trước đó cũng dừng bước từ vòng 3 khi thua Brighton.

Điều đó khiến nhánh đấu bắt đầu mở hơn cho những đội còn lại.

Đặc biệt, Fleetwood trở thành câu chuyện thú vị nhất giải. Sau khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt tới vòng 4, đội bóng League Two tiếp tục viết thêm cột mốc mới bằng tấm vé tứ kết.

Khi nào bốc thăm tứ kết Cúp Liên đoàn Anh?

Lễ bốc thăm tứ kết Carabao Cup 2026/27 được tiến hành sau trận Liverpool - Chelsea rạng sáng 29/10 theo giờ Việt Nam.

Thời điểm đó, 7/8 đội vào tứ kết sẽ được xác định. Suất cuối cùng thuộc về đội thắng trong cặp Everton - Newcastle diễn ra một ngày sau.

Các trận tứ kết được bố trí trong tuần bắt đầu từ ngày 14/12/2026.

Bán kết vẫn thi đấu hai lượt, với lượt đi dự kiến vào tuần bắt đầu ngày 11/1/2027 và lượt về vào đầu tháng 2.

Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa này diễn ra ngày 21/3/2027.

Sau cú sốc Arsenal bị Fleetwood loại, phần còn lại của vòng 4 càng đáng chờ đợi. Nếu thêm một ứng viên lớn dừng bước trong các cặp Liverpool - Chelsea hoặc Man City - Brighton, cuộc đua tới Wembley sẽ trở nên rộng mở hơn đáng kể.