Lịch tứ kết bóng đá nam, nữ ASIAD 2026 của Đoàn thể thao Việt Nam

Bóng đá Việt Nam sẽ có một ngày 25/9 đặc biệt tại ASIAD 20 khi cả đội tuyển nữ lẫn U23 Việt Nam cùng bước vào vòng tứ kết. Hai đại diện Việt Nam đều phải đối đầu những đối thủ hàng đầu châu lục, nhưng thể thức loại trực tiếp cũng mở ra cơ hội để tạo nên một trận đấu vượt giới hạn nếu chuẩn bị tốt.

Hình minh họa.

Lịch tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 chính thức

Sau khi lượt cuối bảng A khép lại, nhánh tứ kết bóng đá nam đã được hoàn thiện. Nhật Bản giữ ngôi đầu bảng A sau chiến thắng 3 - 0 trước Thái Lan, qua đó gặp Triều Tiên; Thái Lan đứng thứ hai và đối đầu Trung Quốc.

U23 Việt Nam vào tứ kết với vị trí nhì bảng C, còn Hàn Quốc đứng đầu bảng D. Trận đấu giữa hai đội bắt đầu lúc 17h30 ngày 25/9.

U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9

Trong bốn cặp tứ kết nam, cuộc đối đầu Hàn Quốc - Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả trong nước.

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 4 điểm sau trận hòa Kuwait 1 - 1, thắng Philippines 2-0 và thua Uzbekistan 0 - 2. Hàn Quốc toàn thắng bảng D, lần lượt vượt qua Qatar và Saudi Arabia.

Độ khó sẽ tăng rõ rệt so với vòng bảng. Hàn Quốc có tốc độ, nền tảng thể lực và khả năng gây áp lực liên tục, trong khi Việt Nam cần cải thiện khả năng thoát pressing cũng như hạn chế mất bóng ở khu vực giữa sân.

Điểm đáng chú ý là đây là trận loại trực tiếp. Việt Nam không còn phải tính toán điểm số hay hiệu số; mục tiêu duy nhất là tìm cách đứng vững sau 90 phút và tận dụng tối đa những cơ hội có được.

Uzbekistan - Saudi Arabia mở màn vòng tứ kết nam

Trận tứ kết đầu tiên diễn ra lúc 12h00 ngày 25/9 giữa Uzbekistan và Saudi Arabia.

Uzbekistan là đội có vòng bảng rất ấn tượng khi toàn thắng ba trận tại bảng C. Trong đó, đội bóng Trung Á từng đánh bại Việt Nam 2 - 0 ở lượt cuối. Saudi Arabia đứng thứ hai bảng D sau Hàn Quốc.

Cặp đấu này cũng nằm ở nhánh đối diện Việt Nam. Đội thắng Uzbekistan - Saudi Arabia sẽ gặp đội thắng của trận Nhật Bản - Triều Tiên tại bán kết.

Trung Quốc gặp Thái Lan, Nhật Bản đối đầu Triều Tiên

Hai trận tứ kết còn lại diễn ra ngày 26/9.

Trung Quốc giành ngôi đầu bảng B với 5 điểm, trong khi Thái Lan đứng thứ hai bảng A. Trận đấu bắt đầu lúc 13h00.

Đến 17h30, chủ nhà Nhật Bản gặp Triều Tiên. Nhật Bản khép lại vòng bảng bằng trận thắng Thái Lan 3 - 0, còn Triều Tiên tạo nên cú ngược dòng đáng chú ý khi đánh bại Iran 4 - 1 ở lượt cuối để giành vị trí nhì bảng B.

Lịch tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026 chính thức

Không giống giải nam được chia thành hai ngày, toàn bộ bốn trận tứ kết nữ đều diễn ra trong ngày 25/9.

Tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc lúc 13h00 trên sân Nagai. Trận đấu được lên lịch phát sóng trên VTV6.

Nữ Việt Nam vào tứ kết theo cách đầy kịch tính

Tuyển nữ Việt Nam không nằm trong hai vị trí đầu bảng E nhưng vẫn giành quyền đi tiếp nhờ trở thành một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội mở màn bằng thất bại 1 - 2 trước Đài Bắc Trung Hoa, sau đó thua Nhật Bản 0-8 và hòa Thái Lan 0 - 0 ở lượt cuối. Một điểm cùng hiệu số tốt hơn đối thủ cạnh tranh ở bảng F đủ giúp Việt Nam có mặt trong nhóm tám đội.

Theo sơ đồ phân nhánh, đội đứng thứ ba bảng E phải gặp đội nhất bảng G. Trung Quốc chiếm ngôi đầu bảng G, vì vậy hai đội chạm trán ở tứ kết.

13h00 ngày 25/9: Nữ Việt Nam gặp Trung Quốc

Nếu U23 Việt Nam gặp một thử thách lớn mang tên Hàn Quốc thì tuyển nữ cũng phải đối đầu đối thủ thuộc nhóm mạnh nhất châu Á.

Trung Quốc vượt qua bảng G với ngôi đầu. Họ thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5 - 1, hòa Uzbekistan 1 - 1 rồi đánh bại Philippines 5 - 1.

Tuyển nữ Việt Nam vì thế cần ưu tiên khả năng phòng ngự khu vực, giữ cự ly đội hình và tránh để trận đấu bị kéo vào nhịp độ quá cao ngay từ đầu.

Ở thế cửa dưới, những tình huống chuyển trạng thái nhanh hoặc bóng cố định có thể trở thành cơ hội đáng chú ý. Quan trọng hơn, Việt Nam cần giữ được sự tập trung lâu hơn nhiều so với trận thua Nhật Bản ở vòng bảng.

Nhật Bản - Philippines là cặp đấu đáng chú ý khác

Nhật Bản bước vào vòng tứ kết nữ với thành tích rất thuyết phục.

Đội chủ nhà toàn thắng ba trận bảng E, ghi 20 bàn và chưa để thủng lưới. Philippines trong khi đó giành vé với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hai đội gặp nhau lúc 17h30 ngày 25/9.

Cùng thời điểm, Hàn Quốc đối đầu Uzbekistan. Hàn Quốc và Triều Tiên cùng thể hiện sức mạnh ở bảng F, trong khi Uzbekistan vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng G.

Ngày 25/9 đặc biệt của bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu tạo nên một kịch bản khá thú vị cho người hâm mộ Việt Nam.

Chỉ trong vòng chưa đầy năm giờ, hai đội tuyển Việt Nam lần lượt bước vào hai trận đấu loại trực tiếp trước Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đây đều là những đối thủ có chất lượng cao hơn về chiều sâu lực lượng, nhưng khác với vòng bảng, tứ kết là cuộc chơi chỉ có một trận. Điều đó khiến yếu tố chiến thuật, tâm lý và khả năng tận dụng thời cơ trở nên quan trọng hơn.

Nhánh bán kết bóng đá nam ASIAD 2026

Nếu vượt qua Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp Trung Quốc - Thái Lan.

Chung kết bóng đá nam diễn ra lúc 17h30 ngày 3/10, còn trận tranh HCĐ bắt đầu lúc 13h00 cùng ngày.

Nhánh bán kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Vòng bán kết nữ được tổ chức ngày 28/9.

Theo sơ đồ knock-out, đội thắng cặp Triều Tiên - Đài Bắc Trung Hoa sẽ gặp đội thắng Trung Quốc - Việt Nam ở một nhánh; nhánh còn lại là hai đội thắng của các cặp Nhật Bản - Philippines và Hàn Quốc - Uzbekistan.

Trận tranh HCĐ nữ diễn ra lúc 13h00 ngày 2/10, còn chung kết bắt đầu lúc 17h30.

Điều đó cũng đồng nghĩa nếu tuyển nữ Việt Nam tạo được bất ngờ trước Trung Quốc, đối thủ ở bán kết sẽ là Triều Tiên hoặc Đài Bắc Trung Hoa.

Hai trận đấu, hai thử thách lớn cho bóng đá Việt Nam

Việc cả hai đội tuyển cùng góp mặt ở tứ kết giúp ngày 25/9 trở thành một trong những ngày đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam tại ASIAD 2026.

Nữ Việt Nam phải đối đầu Trung Quốc, còn U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc. Cả hai đều không phải những cặp đấu dễ dàng, nhưng việc đã vượt qua vòng bảng giúp các đội bước vào trận đấu với tâm thế không còn nhiều áp lực về tính toán.

Một bất ngờ ở bất kỳ trận nào cũng đồng nghĩa bóng đá Việt Nam có đại diện lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất ASIAD 20.