Lịch trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 đầy đủ và chi tiết tại đây.
FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh với các trận đấu vòng bảng diễn ra từ ngày 25/9. Tại bảng A, Bangladesh gặp Malaysia lúc 16h, còn Indonesia đối đầu Singapore lúc 20h ngày 25/9.
Lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 28/9 với Singapore gặp Bangladesh và Malaysia chạm trán Indonesia. Đến ngày 1/10, Indonesia đấu Bangladesh, trong khi Malaysia gặp Singapore.
Ở bảng B, đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9. Sau đó, thầy trò đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đáng chú ý với Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Pakistan lúc 16h ngày 2/10.
Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết. Trận tranh hạng ba và chung kết cùng diễn ra ngày 5/10. Việt Nam cần đạt kết quả tốt qua ba trận để cạnh tranh ngôi đầu bảng B.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lich-truc-tiep-fifa-asean-cup-2026-moi-nhat-hom-nay-2558376.html