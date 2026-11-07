Lịch trình và giải thưởng giải chạy Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM

Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM tiếp tục hướng đến mục tiêu lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, kết nối cộng đồng chạy bộ và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cà Mau. Giải đấu có 5 cự ly gồm 42 km, 21 km, 10 km, 5 km và 2 km dành cho trẻ em, gia đình (Kids & Family), tạo điều kiện để nhiều đối tượng cùng tham gia ngày hội chạy bộ.

Lịch trình giải chạy Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM.

Theo lịch trình của Ban Tổ chức, ngày 14/11 là ngày Expo Day, với các hoạt động phát bộ vật phẩm thi đấu (race kit) cho vận động viên và tổ chức gian hàng của các nhà tài trợ. Thời gian phát race kit kéo dài từ 8h đến 18h. Riêng vận động viên đăng ký cự ly 2 km (Kids & Family) nhận race kit trong khung giờ 8h-13h; các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km nhận từ 8h đến 18h.

Các hoạt động thi đấu dành cho trẻ em và gia đình diễn ra vào buổi chiều. Cụ thể, cự ly Kids 2 km xuất phát lúc 16h, tiếp đó là Family 2 km lúc 16h15. Hai nội dung lần lượt đóng đường chạy lúc 16h45 và 17h. Lễ trao giải các cự ly Kids và Family cũng được tổ chức trong khung giờ này.

Buổi tối cùng ngày, lễ khai mạc và chương trình văn nghệ diễn ra từ 20h đến 21h, mở đầu cho ngày thi đấu chính thức.

Ngày 15/11 là ngày Race Day, các hoạt động bắt đầu từ 2h30 với việc mở quầy gửi đồ và đón vận động viên. Các cự ly thi đấu lần lượt xuất phát từ 3h30 đến 6h, trong đó cự ly 42 km xuất phát lúc 3h30, cự ly 21 km lúc 5h, cự ly 10 km lúc 5h30 và cự ly 5 km lúc 6h. Trước mỗi lượt xuất phát, Ban Tổ chức có thời gian hướng dẫn vận động viên khởi động.

Thời gian đóng đường chạy được bố trí theo từng cự ly: 7h30 đối với 5 km, 8h đối với 10 km, 8h30 đối với 21 km và 10h đối với 42 km.

Lễ trao giải và bế mạc dự kiến diễn ra lúc 9h. Đến 10h30, Ban Tổ chức đóng quầy trả đồ, kết thúc các hoạt động của giải.

Giải thưởng tiền mặt hấp dẫn gần 300 triệu đồng.

Một trong những điểm đáng chú ý của Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM là cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị tiền mặt gần 300 triệu đồng, được phân chia ở nhiều hạng mục, từ thành tích thi đấu chung cuộc, nhóm tuổi đến các giải thưởng mang ý nghĩa cộng đồng.

Ở hạng mục cá nhân chung cuộc, giải Nhất các cự ly có mức thưởng lần lượt là 20 triệu đồng đối với cự ly 42 km, 10 triệu đồng đối với 21 km, 8 triệu đồng đối với 10 km và 6 triệu đồng đối với 5 km.

Giải thưởng chung cuộc đối với các cự ly.

Bên cạnh giải thưởng chung cuộc, Ban Tổ chức còn trao giải theo nhóm tuổi ở hai cự ly 42 km và 21 km. Các nhóm tuổi được chia thành 4 nhóm gồm từ 50 tuổi trở lên, 40-49 tuổi, 30-39 tuổi và 16-29 tuổi. Mức thưởng giải Nhất mỗi nhóm là 2,5 triệu đồng đối với cự ly 42 km và 2 triệu đồng đối với cự ly 21 km.

Giải thưởng theo nhóm lứa tuổi cự ly 42km.

Giải thưởng theo nhóm lứa tuổi 21km.

Đối với các nội dung dành cho trẻ em và gia đình, giải Nhất chung cuộc Kids Run 2 km có mức thưởng 1 triệu đồng, trong khi giải Nhất Family Run 2 km nhận 2 triệu đồng.

Ngoài các giải thưởng thành tích, mùa giải năm nay còn có hạng mục Cosplay với 6 giải, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Đây là sân chơi khuyến khích sự sáng tạo, cá tính và tinh thần vui tươi của cộng đồng chạy bộ.

Giải thưởng chung cuộc kids 2 km và Family Run 2 km.

Đặc biệt, hạng mục Truyền cảm hứng dành cho vận động viên khuyết tật có 2 giải thưởng, mỗi giải là một máy đo huyết áp. Hạng mục này hướng đến việc ghi nhận nghị lực, sự bền bỉ và tinh thần vượt qua giới hạn của các vận động viên, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao.

Giải thưởng hạng mục cosplay và truyền cảm hứng.

Với lịch trình hoạt động xuyên suốt hai ngày, nhiều cự ly thi đấu và cơ cấu giải thưởng đa dạng, Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu chạy bộ mà còn hướng đến một ngày hội thể thao cộng đồng. Thông qua sự kiện, hình ảnh Cà Mau năng động, thân thiện và giàu bản sắc tiếp tục được giới thiệu đến du khách, vận động viên trong nước và quốc tế.

Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) với vai trò nhà tài trợ thương hiệu. Cùng với PETROVIETNAM, giải có sự tham gia đồng hành của các đơn vị thành viên Tập đoàn với vai trò là nhà tài trợ chính: Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power); Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS); PetroTimes là đơn vị bảo trợ truyền thông; cùng các doanh nghiệp, thương hiệu đối tác, góp phần tạo nên một sự kiện thể thao quy mô, chuyên nghiệp tại Cà Mau.