Lịch trình của ông Trump tại LHQ vắng cuộc gặp ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện không có tên trong danh sách các nhà lãnh đạo dự kiến gặp song phương Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Hai quan chức cấp cao Ukraine xác nhận cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hiện chưa được chốt hoặc xác nhận trong lịch trình chính thức.

Thông tin này được đài phát thanh truyền hình công cộng Ukraine Suspilne đưa tin ngày 19/9, trong bối cảnh ông Zelensky trước đó bày tỏ kỳ vọng sẽ gặp trực tiếp Tổng thống Trump vào cuối tháng này.

Lịch trình của Tổng thống Trump tại New York

Sự vắng mặt của ông Zelensky trong danh sách các cuộc gặp được công bố diễn ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz thông tin về lịch trình chuyến đi New York của Tổng thống Trump.

Theo lịch trình được công bố, ông Trump sẽ tới New York vào chiều 21/9 và tham dự các hoạt động tại Tháp Trump trong tối cùng ngày.

Ngày 22/9, Tổng thống Mỹ dự kiến phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Sau bài phát biểu, ông sẽ có một loạt cuộc gặp song phương, trong đó có Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Ông Trump cũng dự kiến gặp các nhà lãnh đạo các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), hội đàm với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez và chủ trì một buổi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo ông Waltz, Tổng thống Trump sẽ rời New York và trở về Nhà Trắng vào tối 22/9. Trong lịch trình được công bố, không có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Kiev vẫn kỳ vọng cuộc gặp

Hai quan chức cấp cao trong chính phủ Ukraine nói với Suspilne rằng tính đến ngày 19/9, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky chưa được hoàn tất hoặc xác nhận trong lịch trình chính thức.

Trước đó, ông Zelensky từng cho biết ông kỳ vọng gặp Tổng thống Trump vào khoảng cuối tháng 9 để thảo luận về nhu cầu phòng không của Ukraine cũng như các diễn biến ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột.

Ngày 8/9, ông Zelensky nói Ukraine cần các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo tiên tiến của Mỹ để bảo vệ cơ sở hạ tầng trước mùa Đông và cho biết ông trông đợi một cuộc gặp với Tổng thống Trump trong những ngày cuối tháng.

“Chúng tôi cần các gói tên lửa đạn đạo từ phía Mỹ. Họ đã được thông tin chi tiết về những gì chúng tôi cần và thời điểm cần. Tôi trông đợi một cuộc gặp với Tổng thống Trump trong những ngày 20 của tháng này, để nêu vấn đề và hy vọng sẽ có kết quả”, ông Zelensky nói.

Trong chuyến thăm Canada ngày 11/9, Tổng thống Ukraine tiếp tục bày tỏ kỳ vọng về các cuộc trao đổi trực tiếp với phía Mỹ tại New York. Ông cho biết các nhóm đàm phán Ukraine và Mỹ vẫn thường xuyên liên lạc, đồng thời kỳ vọng các cuộc thảo luận tại New York có thể thúc đẩy trao đổi về những nỗ lực trung gian của Washington, an ninh năng lượng và hoạt động thương mại hàng hải trên Biển Đen.

Việc chưa có tên trong lịch trình chính thức hiện không đồng nghĩa cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ không diễn ra, nhưng cho thấy cuộc gặp vẫn chưa được xác nhận vào thời điểm lịch trình của Tổng thống Mỹ được công bố.