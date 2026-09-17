Lịch trả lương hưu tháng 10/2026, nguyên tắc trả lương qua tài khoản và nhận tiền

Lịch trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10/2026. Ảnh minh họa: PV

Nhận lương hưu tháng 10/2026 theo 2 hình thức

Theo Cơ quan Bảo hiểm xã hội, lương hưu tháng 10/2026 sẽ được chi trả theo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chung nhưng cũng tùy thuộc tình hình của các địa phương.

Việc trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả theo 2 hình thức chính: Chuyển khoản sẽ được nhận tiền vào những ngày làm việc đầu tháng, còn tiền mặt sẽ được chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 10 tại các điểm chi trả cố định và từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 10 tại các điểm giao dịch bưu điện của xã.

Tùy theo mỗi tỉnh thành sắp xếp, hiện cả nước có 21 tỉnh thành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Lịch trả lương hưu tại Hà Nội

Tại Hà Nội, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân cho người hưởng trên địa bàn Hà Nội cũng dựa trên nguyên tắc thực hiện vào ngày làm việc thứ 2 của tháng.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, sẽ chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 2/10/2026 (thứ sáu); việc chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng thì cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 2/10/2026”.

Theo thống kê, tổng số người trên danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9.2026 là hơn 608.270 người, với tổng số tiền trên 4.547 tỉ đồng.

Trong đó, số người nhận qua tài khoản cá nhân ATM: 606.111 người (tỉ lệ 99.64%), với số tiền là hơn 4.510 tỉ đồng; số người nhận bằng hình thức tiền mặt tại các điểm chi trả là 2.168 (tỉ lệ 0.36%), với số tiền hơn 36,657 tỉ đồng.

Khác với Hà Nội, một số tỉnh, thành sẽ chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên của tháng - ngày 1/10/2026 (thứ 5) bao gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, An Giang.