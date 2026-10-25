Lịch trả cổ tức tuần từ 26-30/10: Nhiều doanh nghiệp lớn cùng 'chốt quyền', tỷ lệ cao nhất là 20%

Trong nhóm doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, CTCP Masan High-Tech Materials (mã ck: MSR) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 01 của đợt 2/2026 với tỷ lệ 20%, tương đương mỗi cổ đông nhận về 2.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 2/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 30/10. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/11.

Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MSR ước tính cần chi khoảng 2.210 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường của MSR đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến 50% (5.000 đồng/cp), tổng giá trị khoảng 5.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CTCP Nam Việt (Navico, mã ck: ANV) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 10%, tương đương cổ đông nhận về 1.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 29/10. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/12. Với hơn 266 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ANV ước tính cần chi hơn 266 tỷ đồng cho hai đợt chi trả này.

Trong khi đó, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã ck: NT2) thông báo trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 29/10; thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/11. Với hơn 287 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NT2 dự kiến chi hơn 287 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Đối với hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, CTCP Đông Sơn Holdings (mã ck: DSH) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 29/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 28/10.

Theo phương án, DSH trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Công ty dự kiến phát hành khoảng 4,2 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 392 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (mã ck: NED) lên phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50:7, tương ứng cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10, ngày đăng ký cuối cùng là 30/10.

Ngoài ra, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (mã ck: VDS) cũng dự kiến phát hành 27,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/11.