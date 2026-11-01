Lịch trả cổ tức tuần tới: PC1, SLS cùng loạt doanh nghiệp chốt quyền, tỷ lệ cao nhất 100%

Trong nhóm doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, CTCP Mía đường Sơn La (mã ck: SLS) có tỷ lệ chi trả cao nhất với mức 100%, tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu, cho niên độ tài chính 2025-2026, tính từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026.

Với gần 9,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 98 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức là 3/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/11. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức với tỷ lệ 100%. Như vậy, sau khi hoàn tất đợt chi trả trên, SLS sẽ thực hiện xong kế hoạch cổ tức đã đề ra cho niên độ tài chính 2025-2026.

Trong khi đó, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB) mới đây thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/11, ngày đăng ký cuối cùng là 6/11 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/11.

Bên cạnh đó, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã ck: SGN) thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Với gần 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi cho đợt này khoảng 84 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 5/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/11. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 26/11.

Đối với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, CTCP Tập đoàn PC1 (mã ck: PC1) dự kiến phát hành 61,69 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, tức sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 5/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/11.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PC1 dự kiến tăng từ khoảng 411 triệu lên 473 triệu đơn vị, qua đó đưa vốn điều lệ từ khoảng 4.113 tỷ đồng lên gần 4.730 tỷ đồng.